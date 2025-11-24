A- A+

macroeconomia EUA não publicará estimativa preliminar do PIB do 3º trimestre A pausa na coleta de dados, causada pelo shutdown, fez com que o Escritório de Estatísticas do Trabalho tivesse que cancelar os relatórios sobre inflação e emprego de outubro

Os Estados Unidos não vão publicar a estimativa preliminar do PIB para o terceiro trimestre, o último de uma série de indicadores atrasados após um longo fechamento do governo federal.

Embora os dados do produto interno bruto (PIB) do período de julho a setembro estivessem originalmente programados para serem divulgados em 30 de outubro, não foram publicados durante a paralisação dos serviços públicos federais que durou de outubro a meados de novembro.

Esse "shutdown", consequência da falta de acordo no Congresso para financiar o governo através de uma lei orçamentária, terminou depois de 43 dias, mas a pausa na coleta de dados que causou fez com que o Escritório de Estatísticas do Trabalho tivesse que cancelar os relatórios sobre inflação (CPI, na sigla em inglês) e emprego de outubro.

Nesta segunda-feira, o Escritório de Análise Econômica -- vinculado ao Departamento de Comércio -- acrescentou que cancelaria a estimativa preliminar do PIB do terceiro trimestre.

