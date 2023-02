EUA não sabem se objetos voadores eram de espionagem

A- A+

Os Estados Unidos não sabem "ao certo" se os objetos não identificados derrubados por aviões de guerra norte-americanos nos últimos dias tinham fins de espionagem, informou a Casa Branca nesta segunda-feira (13).

"Não sabemos ao certo se eles tinham capacidade de vigilância, mas não podemos descartá-lo", declarou em entrevista coletiva o porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby.

O governo americano afirmou nesta segunda-feira (13) que não há sinais de atividade extraterrestre em relação a esses objetos não identificados.

"Não há indícios de extraterrestres com essas derrubadas recentes, queria ter certeza de que o povo americano soubesse disso", disse a secretária de imprensa, Karine Jean-Pierre.

Três "objetos" misteriosos foram derrubados nos últimos dias: na sexta-feira sobre o Alasca (noroeste), no sábado no noroeste do Canadá e no domingo no norte dos Estados Unidos.

Não está claro se eles têm relação com um balão chinês bem maior, derrubado por um avião de combate sobre o Atlântico dias antes.

