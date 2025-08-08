A- A+

ESTADOS UNIDOS EUA não têm planos de reconhecer um Estado palestino, afirma JD Vance Para Vance, "não faz sentido reconhecer a Palestina já que não há um governo em funcionamento lá"

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, reforçou nesta sexta-feira, 8, que o país não tem "nenhum plano de reconhecer um Estado palestino". A declaração foi feita durante visita ao Reino Unido, antes de uma reunião com o ministro das Relações Exteriores britânico, David Lammy. "O Reino Unido tomará sua própria decisão sobre isso", acrescentou.

Para Vance, "não faz sentido reconhecer a Palestina já que não há um governo em funcionamento lá". Questionado sobre os objetivos dos EUA na região, o vice-presidente americano reiterou que Donald Trump tem duas metas para a Faixa de Gaza. "A primeira é que o Hamas nunca mais ataque civis israelenses, com a erradicação do Hamas, e a segunda é resolver o problema humanitário na região agora", explicou.

Segundo ele, os EUA estão em constantes negociações para "levar mais ajuda à Gaza e para deixar o Hamas em posição de não poder mais ameaçar civis". Vance acrescentou que também discutirá nesta sexta com Lammy sobre como os dois países podem tentar atingir esses objetivos em conjunto. "Os EUA e o Reino Unido podem, juntos, fazer muita coisa pela paz mundial. Temos essa convicção."





Eleições

Quando perguntado sobre ser o possível candidato republicano nas eleições de 2028, como sugerido por Trump recentemente, Vance disse que não está "nem focado nas eleições de meio de mandato em 2026, quem dirá nas de 2028". Em sua visão, se o atual governo americano fizer um bom trabalho, "essa questão se resolverá sozinha".

