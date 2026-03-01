Dom, 01 de Março

EUA nega que porta-aviões USS Abraham Lincoln tenha sido atingido por mísseis iranianos

"Os mísseis nem sequer se aproximaram", assinalou o comando militar americano para o Oriente Médio (Centcom) em sua conta no X

O porta-aviões USS Abraham Lincoln O porta-aviões USS Abraham Lincoln  - Foto: Karolina A. Martinez / US Navy / AFP

O Pentágono negou, neste domingo (1º) a afirmação do Irã de ter atingido com mísseis balísticos o porta-aviões USS Abraham Lincoln no Golfo.

"Mentira. O Lincoln não foi atingido. Os mísseis nem sequer se aproximaram", assinalou o comando militar americano para o Oriente Médio (Centcom) em sua conta no X.

"O Lincoln segue enviando aeronaves em apoio à campanha implacável do Centcom para defender o povo americano, eliminando as ameaças do regime iraniano", acrescentou.

