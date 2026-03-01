ataques
EUA nega que porta-aviões USS Abraham Lincoln tenha sido atingido por mísseis iranianos
"Os mísseis nem sequer se aproximaram", assinalou o comando militar americano para o Oriente Médio (Centcom) em sua conta no X
O Pentágono negou, neste domingo (1º) a afirmação do Irã de ter atingido com mísseis balísticos o porta-aviões USS Abraham Lincoln no Golfo.
"Mentira. O Lincoln não foi atingido. Os mísseis nem sequer se aproximaram", assinalou o comando militar americano para o Oriente Médio (Centcom) em sua conta no X.
"O Lincoln segue enviando aeronaves em apoio à campanha implacável do Centcom para defender o povo americano, eliminando as ameaças do regime iraniano", acrescentou.