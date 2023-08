A- A+

Diplomacia EUA negocia com Venezuela alívio das sanções em troca de eleições justas Segundo pessoas a par do assunto, as discussões preliminares envolvem autoridades seniores de ambas as nações

O governo Biden está em negociações com a Venezuela para analisar um levantamento temporário das sanções contra o país em troca de permitir eleições justas no próximo ano.

As discussões preliminares envolvem autoridades seniores de ambas as nações, incluindo o chefe do Congresso da Venezuela, Jorge Rodríguez, de acordo com pessoas familiarizadas com o processo, que pediram para não serem identificadas.

Washington tem cogitado a ideia de aliviar as sanções para persuadir o regime do presidente Nicolás Maduro a realizar uma votação presidencial competitiva em 2024 e libertar os presos políticos.

As sanções agravaram a crise econômica e humanitária da Venezuela ao impedir as vendas de petróleo, embora tenham falhado em seu objetivo original de destituir Maduro.

Se um acordo for alcançado, os EUA concederiam uma licença para suspender temporariamente algumas ou todas as sanções da Venezuela.

