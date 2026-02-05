A- A+

Conflito EUA negociam com Irã e Rússia e monitoram regime cubano, diz Karoline Leavitt A informação já havia sido divulgada pelo lado iraniano, que confirmou o envio do seu ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi

A secretária de Imprensa, Karoline Leavitt, confirmou nesta quinta-feira (5) que o enviado especial do governo, Steve Witkoff, viajará na sexta (6) para Omã, no Oriente Médio, e conduzirá as negociações com o Irã. A porta-voz também informou que os EUA negociam um novo acordo nuclear com os russos e monitoram o regime de Cuba.

A informação já havia sido divulgada pelo lado iraniano, que confirmou o envio do seu ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi. Segundo a porta-voz, o presidente Donald Trump deseja explorar a possibilidade de se chegar a um acordo com o Irã, ponderando que o mandatário considera várias opções além da diplomacia.

A confirmação do encontro ocorreu após impasses nesta semana sobre local e o formato das negociações, o que gerou temores de que a reunião poderia não acontecer.

Leavitt afirmou que o governo Trump estaria aberto a iniciar negociações com Cuba, após descrever a situação no país como "nas últimas". "Acredito que novos acontecimentos significativos estão por vir em Cuba", disse ela, sem entrar em detalhes.

Em relação à Rússia, a porta-voz da Casa Branca disse desconhecer qualquer acordo temporário entre Moscou e Washington sobre o setor nuclear. Leavitt ressaltou que os EUA continuarão as negociações com a Rússia, destacando o desejo do presidente Trump de que especialistas nucleares americanos elaborem um novo pacto entre os dois países.



