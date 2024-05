A- A+

ACIDENTE EUA oferece ''condolências'' pela morte do presidente iraniano O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, informou que as forças americanas não modificaram sua postura após o acidente no país

Os Estados Unidos ofereceram, nesta segunda-feira (20), suas condolências pela morte do presidente iraniano Ebrahim Raisi em um acidente de helicóptero, afirmando que seu falecimento não terá um impacto significativo na segurança regional.

"Os Estados Unidos expressam suas condolências oficiais pela morte do presidente iraniano, Ebrahim Raisi, o ministro das Relações Exteriores, Amir-Abdollahian, e outros membros de sua delegação em um acidente de helicóptero no noroeste do Irã", informou, em um comunicado, Matthew Miller, porta-voz do Departamento de Estado.

"Enquanto o Irã elege um novo presidente, nós reafirmamos nosso apoio ao povo iraniano e sua luta pelos direitos humanos e liberdades fundamentais", disse.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, informou que as forças americanas não modificaram sua postura após o acidente no país, que é seu adversário de longa data, onde as decisões são tomadas em última instância pelo líder supremo, aiatolá Ali Khamenei.

"Não vejo necessariamente um impacto mais amplo na segurança regional", disse aos jornalistas o Secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, pouco depois de o Departamento de Estado ter oferecido oficialmente seus pêsames em comunicado.

