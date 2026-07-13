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Irã

EUA oficializam bloqueio marítimo ao Irã, que terá início amanhã às 17h

Embarcações que não cumprirem as determinações de Washington poderão ser punidas

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Estreito de Ormuz, região estratégica do comércio no Golfo Pérsico, é um dos principais locais atingidosEstreito de Ormuz, região estratégica do comércio no Golfo Pérsico, é um dos principais locais atingidos - Foto: AFP / Divulgação

O Centro Conjunto de Informações Marítimas dos EUA (JMIC, na sigla em inglês) anunciou formalmente nesta segunda-feira, 13, um bloqueio naval a todos os portos e áreas costeiras do Irã, em uma medida que começará a ser aplicada a partir de amanhã às 17h (de Brasília). A decisão foi tomada após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a imposição do bloqueio.

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Segundo o JMIC, a área afetada pela operação inclui toda a costa iraniana, abrangendo portos e terminais de petróleo, e terá impacto sobre regiões estratégicas do Golfo de Omã, do Mar Arábico e do Estreito de Ormuz. Embora o comunicado afirme que a passagem de embarcações neutras pelo Estreito de Ormuz com destino a países que não sejam o Irã continuará permitida, esses navios poderão ser abordados e inspecionados para verificar se transportam cargas proibidas ou se pretendem violar o bloqueio.

O JMIC também determinou que todas as embarcações neutras deixem a área sujeita ao bloqueio até o início da operação. Após o início da operação, qualquer navio suspeito de entrar ou sair da área bloqueada sem autorização poderá ser interceptado, desviado de rota e apreendido. O comunicado acrescenta que embarcações que não cumprirem as determinações poderão ser obrigadas a obedecer por meio do uso da força.

Ainda de acordo com o órgão, remessas humanitárias, como alimentos, medicamentos e outros bens essenciais para a população civil, continuarão autorizadas, desde que passem por inspeção prévia.

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