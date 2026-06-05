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Organizações Criminosas

EUA oficializam classificação de CV e PCC como organizações terroristas e medida entra em vigor

Decisão é assinada pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio

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Comando Vermelho e Primeiro Comando da CapitalComando Vermelho e Primeiro Comando da Capital - Foto: Reprodução/Internet

Os Estados Unidos oficializaram a classificação das facções Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) como terroristas, em publicação no Diário Oficial americano desta sexta-feira, 5.

A decisão é assinada pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. Ele havia anunciado a classificação no dia 28 de maio.

Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio                       Foto: Brendan Smialowski/AFP

A medida foi divulgada à revelia do governo Luiz Inácio Lula da Silva, e após pedido expresso e apoio político do pré-candidato de oposição ao Palácio do Planalto e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O governo brasileiro entende que a designação permitiria, no limite, que os EUA promovessem uma operação militar em território nacional.

Apesar de a designação ter sido anunciada após o encontro entre Flávio e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os EUA já estudavam há meses o enquadramento dos dois grupos e mantinham diálogo com o governo brasileiro sobre a intenção de efetivar esse plano.

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Na decisão publicada no Diário Oficial, Rubio escreve que PCC e CV "são estrangeiros que cometeram ou tentaram cometer, representam um risco significativo de cometer, ou participaram de treinamento para cometer atos de terrorismo que ameaçam a segurança de cidadãos norte-americanos ou a segurança nacional, a política externa ou a economia dos Estados Unidos".

O secretário autoriza, sem aviso prévio, o bloqueio de bens e de fundos pertencentes a essas organizações nos EUA. O documento afirma que a designação foi adotada em concordância com a Procuradoria-Geral e o Secretaria do Tesouro dos EUA.

 

Declaração à imprensa dos EUA sobre designação do PCC e do CV como grupos terroristas Declaração à imprensa dos EUA sobre designação do PCC e do CV como grupos terroristas — Foto: Reprodução

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