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Guerra EUA ordena que funcionários da embaixada e seus familiares saiam da Arábia Saudita Riade anunciou nesta quarta-feira ter interceptado seis drones lançados contra seu território, um dos quais tinha como alvo a região de Medina, cidade sagrada do Islã

Washington ordenou que todos os funcionários da embaixada dos Estados Unidos na Arábia Saudita e suas famílias deixassem o país, afirmou nesta quarta-feira (21) uma fonte diplomática à AFP, em um momento em que o reino sofre ataques constantes por parte dos houthis do Iêmen.

Os aliados dos Estados Unidos na região foram atacados pelo Irã no momento de maior tensão no conflito entre Washington e Teerã.

"Foi ordenado a todo o pessoal americano e seus familiares que deixem a embaixada dos Estados Unidos na Arábia Saudita", disse a fonte.

Ela acrescentou que as famílias dos funcionários das representações diplomáticas também receberam ordem para deixar os Emirados Árabes Unidos, a Jordânia, o Catar e o Bahrein.

Nas últimas semanas, "os houthis, apoiados pelo Irã, têm se envolvido cada vez mais em hostilidades contra a Arábia Saudita", explicou na rede social X o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Riade anunciou nesta quarta-feira ter interceptado seis drones lançados contra seu território, um dos quais tinha como alvo a região de Medina, cidade sagrada do Islã.

O Ministério da Energia saudita informou posteriormente que duas pessoas morreram devido à queda de destroços de armamentos após a interceptação de um míssil sobre o campo petrolífero de Shaybah, no leste do país.

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