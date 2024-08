EUA ordena seu pessoal diplomático não essencial a abandonar Bangladesh

A- A+

O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta terça-feira (6), que ordenou seu pessoal não essencial a abandonar Bangladesh como medida de precaução depois que protestos maciços de rua forçaram a renúncia da primeira-ministra Sheikh Hasina.

Em uma nota, o Departamento de Estado apontou que todos os diplomatas e outro pessoal não fundamental, assim como suas famílias, receberam a ordem de abandonar o país a partir desta segunda, embora a embaixada americana na capital Daca prosseguirá com sua atividade básica com capacidade laboral limitada.

Os Estados Unidos alertaram no mês passado seus cidadãos que não viajassem para Bangladesh, citando o risco de distúrbios civis, criminalidade e terrorismo.

A primeira-ministra Hasina, que estava no poder desde 2009, fugiu nesta segunda depois que os protestos multitudinários, inicialmente impulsionados por reclamações contra as cotas de emprego, se tornaram um movimento que acabou obrigando-a a deixar o cargo com um balanço de centenas de mortos.

Sob toque de recolher, o chefe do Exército, o general Waker-Uz-Zaman, anunciou a formação de um governo interino provisório em breve.

