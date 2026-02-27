A- A+

Conflito EUA orientam funcionários de embaixada a deixar Israel em meio a tensões com o Irã Em comunicado, o governo americano alega "riscos de segurança"

O Departamento de Estado dos EUA autorizou nesta sexta-feira (27) a retirada de funcionários diplomáticos não essenciais da embaixada americana em Jerusalém, Israel. Em comunicado, o governo americano alega "riscos de segurança".

"Em 27 de fevereiro de 2026, o Departamento de Estado autorizou a saída de funcionários do governo dos EUA que não desempenham funções de emergência e de familiares de funcionários do governo dos EUA da Missão Israel devido a riscos de segurança", diz a pasta.

"Recomenda-se que as pessoas considerem deixar Israel enquanto houver voos comerciais disponíveis", completa.

O comunicado não cita o Irã, mas a autorização ocorre enquanto a escalada de tensões entre Washington e Teerã avança, com a possibilidade de um ataque dos EUA contra a região.

Os dois países terminaram mais uma rodada de negociações sobre o programa nuclear iraniano na quinta-feira, 26. A conversa era vista como a última chance para a diplomacia, em meio ao aumento da pressão americana após Washington mobilizar uma frota de aeronaves e navios de guerra no Oriente Médio.

