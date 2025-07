EUA: passageiro diz que notebook é uma bomba, o que obriga piloto a fazer pouso de emergência

A- A+

Um passageiro de avião afirmou que o seu notebook era uma bomba e obrigou o piloto de um voo nos EUA da Allegiant Air a fazer um pouso de emergência.

O avião seguia de Clearwater, na Flórida, com destino a Roanoke, na Virgínia. O homem foi preso e é investigado pelo Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos, o FBI.

O jornal britânico The Independent informou que o passageiro, identificado como Taj Malik Taylor, de 27 anos, disse à mulher que estava ao seu lado que tinha uma bomba.

Depois, ele mostrou o notebook para a vizinha e voltou a afirmar que o item era uma bomba. Ao menos outras quatro pessoas também ouviram a declaração e se assustaram.

A mulher acionou os tripulantes e, menos de uma hora depois de sair do Aeroporto Internacional de St. Pete-Clearwater, o piloto precisou retornar e fazer um pouso de emergência. O voo 1023 da Allegiant Air tinha 177 passageiros e seis tripulantes.

Taylor foi preso ao desembarcar e negou ter feito ameaças de bomba. Segundo o The Independent, que teve acesso ao depoimento do suspeito ao FBI, o homem disse que a passageira ao seu lado havia sido rude com ele.

O jovem também contou aos policiais que havia saído recentemente de uma instituição de saúde mental e que tomava medicamentos, mas estava "sofrendo de falta de clareza". Nenhuma bomba foi encontrada entre os pertences dele.

O caso aconteceu no dia 6 de julho, mas o depoimento de Taylor só foi apresentado a um tribunal federal de Tampa na última segunda-feira, 14. Se condenado, o homem pode pegar até cinco anos de prisão.

