EUA patrulha espaço aéreo da Venezuela com caças

Os Estados Unidos divulgaram, nesta segunda-feira (9), imagens de quatro de seus aviões de guerra durante um recente sobrevoo próximo à costa da Venezuela, pouco mais de dois meses depois da incursão militar que levou à captura de Nicolás Maduro.

O Comando Sul, com presença na América Latina e no Caribe, exibiu as imagens de dois caças F-35, um avião de patrulha P-8 Poseidon e um KC-46 de reabastecimento.

"Realizaram uma patrulha conjunta de presença aérea costeira em frente à costa da Venezuela em 6 de março", escreveu no X.

Um dia antes, os Estados Unidos e a Venezuela haviam anunciado o restabelecimento de suas relações diplomáticas, rompidas em 2019.

"Nossa presença permanente é um testemunho do nosso compromisso com nossos parceiros na região. Estamos sempre vigilantes", acrescentou o general Francis Donovan, chefe dessa unidade militar, na mesma mensagem.

Não foi informado com que frequência esse tipo de manobra ocorre.

Em uma das imagens, observa-se a formação de aviões diante da costa do estado de La Guaira, onde fica o principal aeroporto do país, que serve à capital.

Donovan se reuniu em fevereiro, em Caracas, com a presidente interina Delcy Rodríguez e seus ministros da Defesa, Vladimir Padrino López, e do Interior, Diosdado Cabello, que durante anos alardearam discursos "anti-imperialistas".

Rodríguez assumiu o poder após a captura de Maduro e desde então governa sob pressão de Washington. Ela cedeu o controle do petróleo e agora promove uma lei de mineração também favorável aos interesses americanos.

Os Estados Unidos mantinham, desde agosto de 2025, uma poderosa flotilha aeronaval no Caribe, em uma operação que terminou com a captura de Maduro.

Nos dias anteriores, a Venezuela denunciava a presença de aviões-espiões americanos próximos ao seu espaço aéreo.





