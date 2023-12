EUA pede a Israel que permita entrada de mais combustível em Gaza

A- A+

Os Estados Unidos pediram a Israel, nesta segunda-feira (4), que permita a entrada de mais combustível na Faixa de Gaza, território palestino que sofre uma grande escassez de combustível.

“O governo israelense não permitiu a entrada de combustível na sexta-feira mais cedo”, declarou à imprensa o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

"Tivemos algumas conversas muito francas com eles sobre a necessidade de fornecimento de combustível e vimos algum combustível sendo fornecido na sexta-feira", disse.

"Vimos mais combustível entrar no sábado”, mas ao nível de “antes do início da pausa” humanitária, continuou.

"Deixamos claro que queremos que volte não apenas ao nível de combustível fornecido durante a pausa, mas que aumente", detalhou.

Além disso, afirmou que os Estados Unidos viram uma melhora nas táticas israelenses conforme a campanha se estende até o sul da Faixa de Gaza e voltou a pedir que os civis não sejam atacados.

“Temos visto uma solicitação de evacuações muito mais seletiva” do que na campanha no norte de Gaza, então “é uma melhora com relação ao que ocorreu antes”, acrescentou.

Como consequência, “pode se esperar que o número de deslocados seja menor no sul de Gaza do que no norte”, indicou, e ressaltou que Washington seguirá de perto “os resultados”.

Veja também

AMÉRICA LATINA Corpos de três argentinos desaparecidos na cordilheira dos Andes são encontrados