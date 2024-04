A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO EUA pede investigação "imparcial" sobre bombardeio israelense contra trabalhadores Israel deve fazer "mais para proteger os civis inocentes" na Faixa de Gaza

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, pediu nesta terça-feira (2) uma investigação "rápida e imparcial" sobre o bombardeio israelense que matou sete funcionários da ONG World Central Kitchen (WCK) do chef hispânico-americano José Andrés, em Gaza.

"Falamos diretamente com as autoridades israelenses (…). Pedimos que realizem uma investigação rápida e imparcial para compreender exatamente o que aconteceu", disse Blinken em coletiva de imprensa durante uma visita a Paris.

Israel deve fazer "mais para proteger os civis inocentes" na Faixa de Gaza, acrescentou o chefe da diplomacia americana, pouco depois de o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ter afirmado que se tratou de um bombardeio "não intencional".

Blinken fez estas declarações depois de se reunir com o seu homólogo francês, Stéphane Séjourné, e antes de uma reunião com o presidente Emmanuel Macron para discutir este conflito no Oriente Médio e a guerra na Ucrânia.

Séjourné também expressou a "firme condenação" da França ao bombardeio e considerou que "a proteção dos trabalhadores humanitários é um imperativo moral e jurídico que todos devem respeitar".

"Nada justifica esta tragédia", acrescentou.

