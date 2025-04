A- A+

diplomacia EUA pede que Índia e Paquistão não agravem tensões Segundo porta-voz, Rubio espera conversar com os ministros de Relações Exteriores indiano e paquistanês "ainda hoje ou amanhã"

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, incentivará seus pares da Índia e do Paquistão a não exacerbar as tensões após um atentado mortal na parte da Caxemira administrada pela Índia, disse nesta terça-feira (29) a porta-voz do Departamento de Estado.

"Estendemos a mão a ambas as partes e pedimos, é claro, que não agravem a situação", declarou a jornalistas Tammy Bruce.

Segundo a porta-voz, Rubio espera conversar com os ministros de Relações Exteriores indiano e paquistanês "ainda hoje ou amanhã".

"Ele está encorajando outros líderes nacionais, outros ministros de Relações Exteriores, a também se comunicarem com os dois países sobre este assunto", acrescentou Bruce.

A tensão entre Índia e Paquistão aumentou significativamente desde 22 de abril, quando 26 pessoas morreram em um atentado na cidade turística de Pahalgam.

Nova Délhi acusa Islamabad pelo ataque, enquanto o Paquistão nega e pede uma investigação imparcial.

A reação dos Estados Unidos, que mantém estreitos vínculos com a Índia, ocorre depois que o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, autorizou nesta terça-feira seu exército a realizar uma operação militar em resposta ao atentado.

Embora o Paquistão negue envolvimento no ocorrido, há muito tempo critica o governo indiano na região de Caxemira, dividida e de maioria muçulmana.

