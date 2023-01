EUA pedem medidas urgentes para conter tensão entre palestinos e israelenses

A- A+

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, pediu nesta segunda-feira (30), em Jerusalém medidas urgentes para conter a nova espiral de violência entre israelenses e palestinos.

A visita a Jerusalém marca a segunda etapa de uma viagem relâmpago pelo Oriente Médio que começou no domingo no Egito e estava prevista há muito tempo. A viagem tomou um novo rumo com a recente escalada sangrenta da violência na região.

"Agora pedimos a todas as partes que tomem medidas urgentes para recuperar a calma e iniciar uma desescalada", disse Blinken em entrevista coletiva com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

"Queremos garantir que haja um ambiente no qual possamos, espero que em algum momento, criar as condições para começar a restaurar um sentimento de segurança tanto para israelenses como para palestinos", acrescentou.

A situação entre palestinos e israelenses piorou acentuadamente nos últimos dias com bombardeios, ataques a tiros, ataques aéreos e medidas punitivas, deixando mortos em ambos os lados.

Depois de se reunir com Netanyahu, Blinken deve se encontrar com seu par israelense, Eli Cogen, e com o presidente, Isaac Herzog. Sua agenda também inclui um encontro com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, em Ramallah, na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967.

O movimento islamita Hamas, que controla a Faixa de Gaza, manifestou hoje que a visita de Blinken representa uma amostra do "apoio absoluto e da associação à ocupação" israelense.

- 'Solução justa' -

Antes de chegar a Jerusalém, Blinken passou pelo Cairo, capital egípcia, onde apelou "à calma e ao apaziguamento das tensões". Em uma coletiva de imprensa conjunta, seu homólogo egípcio, Sameh Shukri, defendeu uma "solução justa" para o conflito israelense-palestino, mais do que nunca paralisado.

O Egito é um mediador histórico nesse conflito. Primeiro país árabe a assinar a paz com Israel em 1979, e vizinho da Faixa de Gaza, sob bloqueio israelense há mais de 15 anos, o Egito recebe tanto os chefes de governo israelenses quanto os líderes dos diferentes partidos palestinos.

Após os ataques recentes a Israel, o governo de Benjamin Netanyahu anunciou um pacote de medidas para punir os familiares dos autores desses atos.

As forças israelenses isolaram a casa da família de um palestino que matou sete pessoas na sexta-feira (27) diante de uma sinagoga em Jerusalém Oriental, a parte palestina da Cidade Santa ocupada por Israel, e planejam destruir a casa.

O ataque ocorreu um dia depois de um incursão israelense ao acampamento de refugiados de Jenin, na Cisjordânia ocupada, no qual dez palestinos morreram. Em resposta, foguetes foram lançados a partir da Faixa de Gaza em direção ao território israelense. Logo depois, o Exército do Estado Hebreu bombardeou o enclave palestino.

No sábado (28), um palestino feriu dois israelenses em Jerusalém Oriental e, no domingo, seguranças israelenses mataram um palestino na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967. E nesta segunda-feira as forças israelenses mataram um palestino em Hebron, no sul da Cisjordânia.

- Expectativas limitadas -

Blinken disse ao canal saudita Al-Arabiya que quer "conversar com o governo israelense e com os líderes da Autoridade Palestina". "Quero ouvir o que as pessoas que são afetadas diariamente (pelo conflito) têm a dizer", afirmou.

Embora Estados Unidos e Egito sejam importantes atores diplomáticos, especialistas avaliam que o espaço de manobra do secretário de Estado americano é limitado.

Washington condenou o "atroz" ataque em Jerusalém Oriental e instou Netanyahu e Abbas a "tomarem medidas urgentes para reduzir a tensão", segundo o Departamento de Estado. Em privado, porém, as autoridades americanas não escondem sua frustração com a escalada e com o impasse no conflito entre israelenses e palestinos.

Ainda que se espere pouco avanço na frente da desescalada, analistas afirmam que Washington está tentando retomar contatos com Netanyahu. Várias autoridades americanas estiveram em Jerusalém, recentemente, e alguns especialistas falam de uma possível visita de Netanyahu à Casa Branca em fevereiro.

