EUA perde 92 mil postos de trabalho em fevereiro e desemprego sobe a 4,4%

Os empregos diminuíram inesperadamente nos Estados Unidos em fevereiro e a taxa de desemprego subiu ligeiramente, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (6), alimentando preocupações sobre uma desaceleração do mercado de trabalho.

A maior economia do mundo perdeu 92 mil postos no mês passado, após um ganho de 126 mil vagas em janeiro, informou o Departamento do Trabalho.

A taxa de desemprego subiu levemente para 4,4%, ante 4,3% no mês anterior.

A forte queda geral do emprego deveu-se a uma redução de postos no setor de saúde devido a greves, informou o Departamento de Trabalho.

"O emprego no setor de informação e no governo federal continuou apresentando tendência de queda", acrescenta o relatório.

Economistas haviam antecipado amplamente uma forte desaceleração no crescimento do emprego, mas não uma queda.

É provável que os números aumentem as preocupações sobre o mercado de trabalho, cuja força havia contribuído anteriormente para sustentar o gasto das famílias.

Os dados de fevereiro também podem servir de argumento a favor da retomada dos cortes nas taxas de juros pela Reserva Federal (Fed, banco central) para sustentar a economia.

