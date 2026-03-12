Qui, 12 de Março

Comércio

EUA permite temporariamente venda de parte do petróleo russo, informa o Tesouro

O Tesouro emitiu uma licença que autoriza a venda de petróleo bruto russo e de produtos petrolíferos que tenham sido carregados em navios às 00h01 de 12 de março ou antes, até 11 de abril

Os preços do petróleo têm reagido de maneira sistemática à alternância de ameaças entre Washington e Teerã Os preços do petróleo têm reagido de maneira sistemática à alternância de ameaças entre Washington e Teerã  - Foto: Freepik

Os Estados Unidos estão permitindo temporariamente a venda de petróleo russo que se encontra no mar, informou nesta quinta-feira (12) o Departamento do Tesouro em um comunicado, em meio a uma escalada dos preços da energia após os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

O Tesouro emitiu uma licença que autoriza a venda de petróleo bruto russo e de produtos petrolíferos que tenham sido carregados em navios às 00h01 de 12 de março ou antes, até 11 de abril.

A medida ocorreu depois que Washington também permitiu na semana passada, de forma temporária, que o petróleo russo que havia ficado retido no mar fosse vendido à Índia.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou em um comunicado que a nova autorização tem como objetivo "ampliar o alcance global da oferta existente" de petróleo bruto.

Mas insistiu que se trata de uma "medida limitada e de curto prazo".

Acrescentou que não proporcionaria "um benefício financeiro significativo ao governo russo, que obtém a maior parte de suas receitas energéticas a partir dos impostos aplicados no ponto de extração".

A guerra no Oriente Médio desorganizou os setores energéticos e de transporte do mundo, praticamente paralisando a atividade no estratégico Estreito de Ormuz, por onde transita um quinto do petróleo mundial.

