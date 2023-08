A- A+

O conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, confirmou nesta sexta-feira (18) que o treinamento de pilotos ucranianos no F-16 será seguido pela transferência dos jatos para o país. A declaração foi dada após o secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmar, em uma carta vista pela agência Reuters, que os EUA vão acelerar o envio a partir da Dinamarca e da Holanda assim que o treinamento tiver finalizado.

— O que fizemos nesta semana é formalizar via correspondência do secretário [de Estado Antony] Blinken para seus homólogos na Europa que, depois do término do treinamento, os EUA vão preparar, em consulta com o Congresso, a aprovação da transferência de aeronaves F-16 para a Ucrânia por meio de terceiros países — afirmou Sullivan em uma coletiva de imprensa.

“Escrevo para expressar o total apoio dos EUA tanto para a transferência de caças F-16 quanto para o treinamento de pilotos ucranianos por qualificados instrutores do F-16", diz Blinken na carta. "Permanece crítico que a Ucrânia seja capaz de defender a si mesma contra a contínua agressão russa e a violação de sua soberania."

O presidente dos EUA, Joe Biden, aprovou os programas de treinamento para os pilotos da Ucrânia em maio. Além da Dinamarca, era previsto o estabelecimento de um centro de treinamento na Romênia. A Rússia respondeu à decisão afirmando que o envio dos F-16 para a Ucrânia representariam um "erro colossal" para as nações ocidentais.

Na quarta-feira, a Ucrânia disse não esperar receber F-16 até algum momento do próximo ano.

— Já ficou claro que não seremos capazes de defender a Ucrânia com F-16 neste outono e inverno (no Hemisfério Norte" — disse o porta-voz da Força Aérea do país, Yurii Ihnat, na TV estatal ucraniana.

