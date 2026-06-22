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Internacional EUA planeja comemorar seu Dia da Independência em Caracas com fogos A embaixada dos Estados Unidos, localizada em uma área nobre da capital venezuelana, retomou formalmente suas atividades pouco depois da normalização das relações entre os dois países

Os Estados Unidos planejam celebrar o Dia da Independência com uma queima de fogos de artifício na capital da Venezuela, um espetáculo que coincidirá quase exatamente com os seis meses da derrubada de Nicolás Maduro.

Caracas e Washington restabeleceram suas relações diplomáticas no início de março, após sete anos de ruptura provocada por Maduro, deposto em uma operação militar americana com bombardeios realizada em 3 de janeiro.

A embaixada dos Estados Unidos, localizada em uma área nobre da capital venezuelana, retomou formalmente suas atividades pouco depois da normalização das relações entre os dois países.

A representação diplomática avalia a "possibilidade" de "realizar um espetáculo de fogos de artifício em comemoração ao Dia da Independência dos Estados Unidos" nas instalações de um centro comercial em Caracas no próximo dia 2 de julho, segundo uma carta que circula nas redes sociais e que foi enviada à administração do shopping.

A carta "é autêntica", confirmou à AFP uma fonte da missão diplomática, sob condição de anonimato por não estar autorizada a discutir detalhes da cerimônia.

Washington já contratou uma empresa nacional de fabricação de fogos de artifício para a ocasião, segundo o documento assinado pelo conselheiro de Assuntos Administrativos da embaixada americana e datado de 17 de junho.

Os fogos de artifício são frequentemente utilizados em apresentações governamentais, alguns eventos privados e celebrações de Ano-Novo na Venezuela.

Também era comum o uso de drones em atividades do chavismo governante, que durante décadas se caracterizou por um forte discurso anti-imperialista.

Inclusive, o rosto de Maduro e o de sua esposa protagonizaram, no fim de janeiro, um espetáculo de luzes com drones no complexo militar Fuerte Tiuna, onde eles pernoitavam na madrugada de 3 de janeiro, quando foram capturados por forças americanas.

Nem o governo interino de Rodríguez nem a embaixada dos Estados Unidos em Caracas se pronunciaram até o momento sobre a celebração.

Os fogos de artifício são um dos símbolos das comemorações do Dia da Independência dos Estados Unidos, celebrado em 4 de julho.

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