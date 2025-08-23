A- A+

Imigração EUA planeja deportar salvadorenho para Uganda, denunciam advogados Os advogados argumentaram em documento que se trata de uma tentativa de punir García por ter impugnado sua deportação inicial para El Salvador

O governo dos Estados Unidos planeja deportar para Uganda na próxima semana um cidadão de El Salvador que está no centro da guerra do presidente Donald Trump contra a imigração ilegal, denunciaram neste sábado advogados do salvadorenho, que pediram aos tribunais para rejeitar o caso contra Kilmar García.

Os advogados argumentaram em documento que se trata de uma tentativa de punir García por ter impugnado sua deportação inicial para El Salvador.

A tentativa de deportar García para Uganda, que assinou um acordo com os Estados Unidos para receber imigrantes sem documentos, aumenta a polêmica em torno do caso, que se tornou emblemático da luta de Trump contra a imigração ilegal e, segundo seus críticos, das suas violações das leis.



García foi libertado ontem por ordem da Justiça e autorizado a voltar para sua casa, em Maryland, para aguardar seu julgamento por tráfico de pessoas. Ele havia sido deportado por engano para uma prisão de segurança máxima em seu país, e retornou posteriormente para o território americano, onde foi preso pela segunda vez.

García nega ter cometido qualquer irregularidade, enquanto o governo americano afirma que ele faz parte do grupo criminoso MS-13.

Minutos antes de o salvadorenho ser libertado da prisão preventiva, um representante do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) informou a um advogado que o governo pretendia deportá-lo para Uganda, e ordenou que ele se apresentasse ao escritório local do ICE em Baltimore na manhã da próxima segunda-feira, diz o documento dos advogados.

Apoiadores de Trump elogiam a sua firmeza, mas juristas e defensores dos direitos humanos criticam duramente o que consideram uma deportação apressada, sem sequer uma audiência judicial, em violação da legislação americana.

Veja também