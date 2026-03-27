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Guerra no Oriente Médio

EUA planeja enviar até 10.000 militares adicionais ao Oriente Médio

"Não está claro para que lugar do Oriente Médio estas forças serão enviadas exatamente, mas é provável que permaneçam perto do Irã e da ilha de Kharg"

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Bandeira EUABandeira EUA - Foto: Getty Images via AFP

O governo dos Estados Unidos cogita enviar até 10.000 militares adicionais ao Oriente Médio, informou a imprensa americana, em um momento de especulação sobre a possibilidade de uma operação terrestre no Irã.

O deslocamento representaria um reforço considerável da presença militar na região, ao mesmo tempo que o presidente americano Donald Trump insiste que Teerã participa de negociações para acabar com o conflito, que completará um mês no sábado.

O Wall Street Journal informou que a iniciativa daria a Trump "mais opções militares" no conflito, que também tem a participação de Israel.

Os militares se reuniriam a milhares de soldados e fuzileiros navais já mobilizados no Oriente Médio.

Uma fonte iraniana advertiu na quarta-feira que, em caso de invasão americana de seu território, Teerã acionará os rebeldes huthis do Iêmen para que ataquem embarcações no Mar Vermelho e fechem, de fato, o Estreito de Bab el-Mandeb.

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O cenário se somaria à obstrução do Estreito de Ormuz, que provocou o aumento expressivo dos preços do petróleo e gerou uma crise no mercado energético global.

"Não está claro para que lugar do Oriente Médio estas forças serão enviadas exatamente, mas é provável que permaneçam perto do Irã e da ilha de Kharg, um polo fundamental para a exportação do petróleo iraniano", afirmou o Wall Street Journal.

O Pentágono não fez comentários sobre a notícia à AFP.

Trump adiou em 10 dias seu ultimato de ataques contra as instalações de energia do Irã, ao destacar um avanço nas negociações para encerrar a guerra.

O Exército de Israel anunciou nesta sexta-feira "uma ampla onda de ataques aéreos contra a infraestrutura do regime terrorista iraniano no coração de Teerã".

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