EUA podem enfrentar uma recessão? Cresce temor entre analistas e bancos já cortam projeções

A imposição de tarifas comerciais e o corte de empregos promovidos pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão levantando temores de uma possível recessão na maior economia do mundo.

Analistas de bancos como J.P. Morgan e RBC Capital Markets já reduziram suas projeções para o índice S&P 500, prevendo uma desaceleração econômica.

Embora o aumento das tarifas possa elevar os preços e pressionar a inflação, há uma aposta de que uma desaceleração da atividade forçaria o Federal Reserve (Banco Central americano) a cortar os juros mais cedo do que o esperado, na tentativa de conter o esfriamento da economia e mitigar parte dos efeitos negativos sobre os resultados das empresas.

Enquanto os analistas ajustam suas previsões, os rendimentos dos títulos do Tesouro americano (os 'Treasuries') despencaram devido a apostas de que uma desaceleração da atividade forçaria o Fed a cortar as taxas de juros.

O risco-país dos EUA também disparou e mais de dez empresas com altas classificações atrasaram vendas de títulos.

No RBC Capital Markets, a economista Lori Calvasina reduziu sua previsão de baixa para o S&P 500 (índice que mede o desempenho das 500 maiores empresas de capital aberto nos EUA) de 5.775 para 5.600 até o final do ano, com base em um novo modelo de "teste de estresse" que agora reflete lucros corporativos estáveis e um cenário diferente de inflação e taxa de juros.

Já Michael Wilson, do Morgan Stanley, estima que as ações dos EUA caiam 5% devido à preocupação com as tarifas e o menor gasto fiscal. Ele espera que o S&P 500 alcance 5.500 pontos na primeira metade deste ano e se recupere para 6.500 até o final de 2025, o que representaria uma alta de 13% em relação aos níveis atuais.

O estrategista adverte que o índice de referência poderia despencar 20% em caso de recessão, mas pondera que os padrões sazonais sugerem revisões nos lucros e que o desempenho do S&P 500 pode melhorar nas próximas semanas.

— Não estamos lá, mas as coisas podem mudar rapidamente e, portanto, é útil saber o limite inferior no cenário de baixa para gerenciar o risco — afirmou Wilson.

Queda das ações nos EUA

Em Wall Street, analistas estão ficando preocupados com as novas políticas tarifárias, além de uma inflação mais "pegajosa" e uma dificuldade de entender como será o ritmo de flexibilização da taxa de juros pelo Federal Reserve, banco central americano.

As ações dos EUA estão a caminho de sua pior queda em 2025, enquanto a demanda por ativos seguros à prova de recessão impulsiona os títulos soberanos nos Estados Unidos e na Europa.

O Nasdaq 100 (índice que reúne as cem principais empresas listadas na NASDAQ, segunda maior Bolsa do mundo) caiu 3%, enquanto o S&P 500 estendeu seu declínio recorde para 8%.

Há cada vez mais especulações de que Trump está disposto a tolerar dificuldades econômicas e de mercado em busca de objetivos de longo prazo envolvendo tarifas e um governo mais enxuto.

— O mercado passou da exuberância sobre o crescimento para o desespero absoluto — resume Gennadiy Goldberg, chefe de estratégia de taxa de juros dos EUA da TD Securities, referindo-se ao risco de uma recessão. — Há apenas algumas semanas, estávamos recebendo perguntas sobre se achávamos que a economia dos EUA estava reacelerando - e agora, de repente, a palavra "R" está sendo mencionada repetidamente — diz ele.

O fator-chave é a guerra comercial que Trump fomenta, o que provavelmente causará outro choque inflacionário e desestabilizará as cadeias de suprimentos globais. Isso estimulou uma venda no mercado de ações na semana passada, que continuou mesmo depois que Trump adiou novamente os aumentos de tarifas sobre o México e o Canadá.

Os esforços do governo para reter o financiamento federal e demitir dezenas de milhares de funcionários do governo também estão cobrando seu preço.

— O risco de recessão é definitivamente maior por causa da sequência das políticas de Trump de tarifas primeiro e cortes de impostos depois — disse Tracy Chen, gestor de portfólio na Brandywine Global Investment Management.

A inflação é outra fonte de preocupação. O relatório do índice de preços que será publicado esta semana deve mostrar um aumento anual de 2,9% em fevereiro, ainda bem acima da meta de 2% do Fed (BC americano).

Entretanto, os sinais de que a economia está esfriando vêm se acumulando de forma constante, incluindo o indicador "GDPNow", do Fed de Atlanta, que está sinalizando que o produto interno bruto dos EUA deve encolher no primeiro trimestre.

Se uma recessão nos EUA se materializar em 2025, o que o Barclays vê como “improvável, mas não mais impensável”, ela será liderada pela fraqueza do consumidor, escreveram estrategistas liderados por Bradley Rogoff e Dominique Toublan em uma nota na sexta-feira.

“Cada vez mais vemos uma retração em larga escala nos gastos impulsionada pela incerteza sobre tarifas, demissões do DOGE e fraqueza nas ações como um risco não trivial”, disseram.

Reviravolta nos títulos americanos, os "treasuries"

A especulação de que Trump injetaria estímulos ao crescimento da nação — e manteria pressão sobre os rendimentos dos Treasuries (títulos do Tesouro americano) — está sendo descartada com menos de dois meses de sua presidência.

Em vez disso, os operadores de títulos estão migrando para Treasuries de curto prazo, puxando o rendimento dos títulos de dois anos para baixo drasticamente desde meados de fevereiro.

O movimento marca uma reviravolta abrupta para o mercado de títulos americanos, em que o principal impulsionador dos últimos anos foi a surpreendente resiliência da economia dos EUA, mesmo com o crescimento enfraquecido no exterior.

Os investidores inicialmente apostaram que o resultado da eleição presidencial apenas exageraria essa tendência e elevou os rendimentos no final do ano passado em antecipação ao crescimento e inflação mais rápidos — um pilar do chamado "Trump Trade".

Mas desde meados de fevereiro os rendimentos dos títulos do Tesouro caíram à medida que as políticas do novo governo lançavam uma incerteza significativa sobre as perspectivas econômicas.

O declínio foi liderado por títulos de prazo mais curto.

— Sempre há múltiplas forças em jogo no mercado, mas agora, quase todas elas estão sendo empurradas para segundo plano pelas tarifas — disse Chris Larkin, do E*Trade do Morgan Stanley. — Até que haja mais clareza sobre a política comercial, os comerciantes e investidores devem esperar volatilidade contínua.”

