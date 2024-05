A- A+

mundo EUA podem levar mais tempo do que outros países para voltar à meta de 2%, diz membro do Fed Durante uma sessão de perguntas e respostas, o líder da distrital de Atlanta voltou a dizer que os juros não serão alterados em um horizonte breve

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta, Raphael Bostic, disse nesta quinta-feira, 23, que a economia dos Estados Unidos deve demorar mais do que as de outros países desenvolvidos para voltar à meta de inflação de 2% ao ano, visto que o setor de empregos segue fortemente aquecido e dá tranquilidade para o BC dos EUA tomar decisões sem o risco de colocar a atividade em contração.



Durante uma sessão de perguntas e respostas na Universidade de Stanford, o líder da distrital de Atlanta, que vota nas decisões de juros neste ano, voltou a dizer que os juros não serão alterados em um horizonte breve.

Ele pontuou que os riscos altistas à inflação permanecem, embora os dados recentes sugiram que a inflação está desacelerando à meta de 2% ao ano - apesar de que muito lentamente.



