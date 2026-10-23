A- A+

Guerra EUA poderia atacar Irã neste fim de semana, afirma diplomata americano Trump também deu sinais de estar disposto a retomar os ataques após um prolongado impasse diplomático

Os Estados Unidos poderiam atacar o Irã neste fim de semana, afirmou nesta sexta-feira (23) um enviado americano, em meio à escalada de ameaças por parte de Washington e de Israel.

"Poderia haver um ataque este fim de semana? Com certeza", declarou Tom Barrack, embaixador dos Estados Unidos na Turquia, encarregado da questão síria, embora sem ter um papel direto no caso do Irã, ao apresentador de podcast Mario Nawfal.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "foi muito claro. Está aberto, disponível e acessível para chegar a um acordo, e estamos negociando há meses", disse Barrack em uma entrevista durante uma visita ao Golfo.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que enfrenta eleições na terça-feira, prometeu repetidamente nos últimos dias derrubar o regime clerical iraniano, após duas grandes campanhas de bombardeios contra o Irã desde o ano passado.

Trump também deu sinais de estar disposto a retomar os ataques após um prolongado impasse diplomático, embora anteriormente tivesse afirmado que isso não ocorreria antes das eleições legislativas americanas em 3 de novembro.

Em declarações que contradizem Netanyahu, Barrack sinalizou que Washington não busca derrubar a República Islâmica, inimiga declarada dos Estados Unidos e de Israel desde a revolução de 1979.

"Se continuarem ameaçando o mundo, nossos aliados e o Golfo, haverá consequências. Mas essas consequências não serão uma mudança de regime", disse o enviado americano.

"Os Estados Unidos - o presidente dos Estados Unidos -afirmaram que não estão interessados em uma mudança de regime", declarou.

"O problema das mudanças de regime é sempre o mesmo: o que acontece no dia seguinte?", indagou.

Veja também