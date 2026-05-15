Sex, 15 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta15/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Crime

EUA prende dois ex-funcionários de governador mexicano acusado de narcotráfico

Gerardo Mérida Sánchez e Enrique Díaz trabalharam no governo do estado de Sinaloa (noroeste) sob o comando de Rubén Rocha Moya

Reportar Erro
Operação contra o narcotráfico no MéxicoOperação contra o narcotráfico no México - Foto: Yuri Cortez/AFP

As autoridades americanas prenderam dois ex-funcionários mexicanos acusados de vínculos com Joaquín Guzmán e seu Cartel de Sinaloa, segundo documentos judiciais divulgados nesta sexta-feira (15) e a imprensa mexicana.

Gerardo Mérida Sánchez e Enrique Díaz trabalharam no governo do estado de Sinaloa (noroeste) sob o comando de Rubén Rocha Moya, que pediu licença do cargo depois que a promotoria de Nova York solicitou sua prisão e deportação para os Estados Unidos.

O México pediu provas contundentes antes de agir contra esse político, membro do partido da presidente de esquerda Claudia Sheinbaum.

Mérida, Díaz, Rocha e outros sete ex-colaboradores são acusados de trabalhar para o Cartel de Sinaloa e distribuir "quantidades massivas" de narcóticos nos Estados Unidos.

A prisão de Mérida, de 66 anos, ocorreu na segunda-feira, segundo um registro do Escritório Federal de Prisões consultado pela AFP. Ele foi apresentado a um juiz e colocado em uma prisão federal no Brooklyn.

A Secretaria de Segurança do México informou que ele se entregou à polícia ao cruzar a fronteira de Nogales.

Leia também

• México se resigna a viver com medo do narcotráfico

• México abre 'outros horizontes' comerciais com acordo com UE, diz Sheinbaum

• Petrobras estuda parceria inédita com a Pemex, do México

Já Díaz estava na Europa e viajou para Nova York para se colocar à disposição das autoridades, informaram os jornais mexicanos Milenio e Reforma.

Rocha governava Sinaloa desde 2021. Ele deixou o cargo provisoriamente há duas semanas, após virem à tona as acusações contra ele, que rejeitou de forma "categórica e absoluta".

O Cartel de Sinaloa é um dos seis grupos mexicanos de narcotráfico classificados como organizações terroristas pelo presidente Donald Trump.

O cartel foi liderado pelo temido traficante Joaquín "El Chapo" Guzmán até 2016, quando foi capturado e posteriormente extraditado para os Estados Unidos. Atualmente, ele cumpre prisão perpétua.

Duas facções dessa máfia — uma delas formada pelos filhos do traficante, os "Chapitos" — travam uma guerra interna que já deixou milhares de mortos no estado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter