A- A+

Crime EUA prende dois ex-funcionários de governador mexicano acusado de narcotráfico Gerardo Mérida Sánchez e Enrique Díaz trabalharam no governo do estado de Sinaloa (noroeste) sob o comando de Rubén Rocha Moya

As autoridades americanas prenderam dois ex-funcionários mexicanos acusados de vínculos com Joaquín Guzmán e seu Cartel de Sinaloa, segundo documentos judiciais divulgados nesta sexta-feira (15) e a imprensa mexicana.

Gerardo Mérida Sánchez e Enrique Díaz trabalharam no governo do estado de Sinaloa (noroeste) sob o comando de Rubén Rocha Moya, que pediu licença do cargo depois que a promotoria de Nova York solicitou sua prisão e deportação para os Estados Unidos.

O México pediu provas contundentes antes de agir contra esse político, membro do partido da presidente de esquerda Claudia Sheinbaum.

Mérida, Díaz, Rocha e outros sete ex-colaboradores são acusados de trabalhar para o Cartel de Sinaloa e distribuir "quantidades massivas" de narcóticos nos Estados Unidos.

A prisão de Mérida, de 66 anos, ocorreu na segunda-feira, segundo um registro do Escritório Federal de Prisões consultado pela AFP. Ele foi apresentado a um juiz e colocado em uma prisão federal no Brooklyn.

A Secretaria de Segurança do México informou que ele se entregou à polícia ao cruzar a fronteira de Nogales.

Já Díaz estava na Europa e viajou para Nova York para se colocar à disposição das autoridades, informaram os jornais mexicanos Milenio e Reforma.

Rocha governava Sinaloa desde 2021. Ele deixou o cargo provisoriamente há duas semanas, após virem à tona as acusações contra ele, que rejeitou de forma "categórica e absoluta".

O Cartel de Sinaloa é um dos seis grupos mexicanos de narcotráfico classificados como organizações terroristas pelo presidente Donald Trump.

O cartel foi liderado pelo temido traficante Joaquín "El Chapo" Guzmán até 2016, quando foi capturado e posteriormente extraditado para os Estados Unidos. Atualmente, ele cumpre prisão perpétua.

Duas facções dessa máfia — uma delas formada pelos filhos do traficante, os "Chapitos" — travam uma guerra interna que já deixou milhares de mortos no estado.

Veja também