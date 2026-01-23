Sex, 23 de Janeiro

Conflito

EUA pressionam Irã e impõem sanções à 'frota fantasma' após repressão a manifestantes

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que as ações "têm como alvo um componente crítico de como o Irã gera os recursos usados para reprimir seu próprio povo"

EUA pressionam Irã e impõe sanções à 'frota fantasma' após repressão a manifestantes - Foto: Fars News Agency/Divulgação

Os Estados Unidos impuseram uma nova série de sanções relacionadas ao Irã, tendo como alvo a chamada "frota fantasma", que, segundo Washington, ocorrem "em meio à repressão brutal do regime iraniano contra manifestantes pacíficos e ao bloqueio total do acesso à internet para ocultar abusos contra o povo iraniano".

O Departamento do Tesouro dos EUA informou que está tendo como alvo nove embarcações da chamada "frota fantasma" e seus respectivos proprietários ou empresas gestoras, que, em conjunto, transportaram "centenas de milhões de dólares em petróleo e derivados de petróleo iranianos para mercados estrangeiros".

Em comunicado, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que as ações "têm como alvo um componente crítico de como o Irã gera os recursos usados para reprimir seu próprio povo".

A pressão do governo Trump contra o Irã ganha mais um episódio, após o Financial Times afirmar que Washington pode restringir o envio de dólares ao Iraque caso as lideranças do país não formem um governo que exclua grupos de milícias apoiadas pelo Irã.

Na quinta-feira (22) o presidente americano alertou que está observando de perto o Irã para um possível ataque, mas prefere que "nada aconteça por lá".


 

