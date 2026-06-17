EUA pressionam mediadores de acordo com Irã para divulgarem texto completo do pacto, diz Vance
"Estamos tentando pressionar os mediadores para divulgarem o texto do acordo hoje porque queremos dizer ao povo americano o que está contido nele. É muito bom para o nosso povo", acrescentou o vice-presidente americano
O vice-presidente dos EUA, JD Vance, mencionou "protocolos diplomáticos" ao justificar a falta de maiores detalhes sobre o memorando de entendimento alcançado com o Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio. Em entrevista para a CBS nesta quarta-feira, 17, ele afirmou que os mediadores Catar e Paquistão pediram para que o texto completo do acordo não fosse publicado por algum período, também levando em consideração que o documento deve ser divulgado de maneira completa na sexta-feira, quando está prevista a cerimônia oficial de assinatura.
"Estamos tentando pressionar os mediadores para divulgarem o texto do acordo hoje porque queremos dizer ao povo americano o que está contido nele. É muito bom para o povo americano", acrescentou ele.
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Segundo Vance, de maneira simplificada, o acordo alcançado abre imediatamente o Estreito de Ormuz e, por isso, os preços do petróleo estão caindo.