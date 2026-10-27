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Efeito Estufa EUA prevê flexibilização de normas que impedem liberação de metano O Texas é o estado americano que mais produz combustíveis fósseis

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende anunciar nesta terça-feira (27) a flexibilização das normas que impedem os produtores de petróleo e gás de liberar metano, um gás do efeito estufa, indicou um funcionário da Casa Branca.

Trump deve fazer o anúncio durante um ato em apoio ao procurador-geral do Texas, Ken Paxton, que concorre a uma vaga no Senado no mês que vem, nas eleições de meio de mandato.

O Texas é o estado americano que mais produz combustíveis fósseis. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) destacou neste mês que a eliminação das regulamentações geraria uma economia de 45 bilhões de dólares (R$ 247,5 bilhões), mas não informou como esse valor foi calculado.

Principal componente do gás natural, o metano é a segunda maior causa do aquecimento global, atrás do dióxido de carbono. Desde a era pré-industrial, ele foi responsável por aproximadamente um terço do aumento total da temperatura do planeta, o que equivale a cerca de 0,5 grau Celsius.

As mudanças envolvem as normas que buscam reduzir as emissões de metano nas operações de petróleo e gás. Essas emissões ocorrem em todas as etapas da atividade, desde a extração do gás do subsolo até o seu processamento, transporte e distribuição.

A molécula de metano retém muito mais calor do que a de dióxido de carbono, embora permaneça na atmosfera por 7 a 12 anos. Já o dióxido de carbono pode persistir por séculos.

"A EPA de Lee Zeldin está dando às empresas de petróleo e gás exatamente o que elas buscam há muito tempo: uma regulamentação do metano sem força real, que lhes permita aparentar que estão sendo bem supervisionadas, enquanto continuam liberando e queimando quantidades perigosas desse gás", advertiu a pesquisadora Julia Kane, da Fieldnotes, uma organização de monitoramento do setor.

Os Estados Unidos são o maior emissor mundial de metano proveniente do setor de petróleo e gás, seguidos pela Rússia, segundo a Agência Internacional de Energia (AIE).

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