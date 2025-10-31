EUA prioriza brancos sul-africanos em sua política de refugiados e África do Sul protesta

A- A+

A África do Sul denunciou, nesta sexta-feira (31), a decisão dos Estados Unidos de dar prioridade aos sul-africanos brancos em sua nova política de acolhimento de refugiados, alegando que a medida se baseia em acusações de perseguição "desacreditadas".

O governo do presidente americano, Donald Trump, anunciou na quinta-feira que fixaria em 7.500 o número de pessoas que obterão o status de refugiados este ano, e que a grande maioria será composta por africâneres, descendentes dos primeiros colonos europeus na África do Sul.

Sujeita às tarifas americanas mais altas da África subsaariana (30%), Pretória tem sido alvo há meses de ataques por parte do governo Trump, que reprova supostas perseguições contra os agricultores brancos sul-africanos, suas políticas de discriminação positiva e sua ação contra Israel perante a Corte Internacional de Justiça pela guerra em Gaza.

A abordagem de Washington sobre a situação dos sul-africanos brancos se baseia "em um pressuposto que é factualmente incorreto", lembrou nesta sexta-feira o ministério sul-africano de Relações Exteriores em um comunicado.

"A afirmação de um 'genocídio branco' na África do Sul está amplamente desacreditada e não conta com nenhuma evidência que a sustente", acrescentou.

Trump assinou em 7 de fevereiro um decreto que afirma que os africâneres são despojados de suas terras e perseguidos, concedendo-lhes assim o status de refugiados.

Em maio, cerca de 50 deles foram acolhidos nos Estados Unidos como refugiados. Outros teriam chegado em pequenos grupos em voos comerciais, embora seu número exato seja desconhecido.





