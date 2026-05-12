A- A+

Baltimore EUA processa duas empresas por colisão de navio com ponte em Baltimore A Synergy Marine e a Synergy Maritime são acusadas de conspiração para cometer fraude e de falsas declarações relacionadas ao acidente do cargueiro Dali na ponte Francis Scott Key

Duas empresas, uma com sede em Singapura e outra na Índia, foram processadas pelo governo dos Estados Unidos pelo acidente de um navio em 2024 que destruiu uma ponte em Baltimore e causou a morte de seis pessoas, informou o Departamento de Justiça nesta terça-feira (12).

A Synergy Marine e a Synergy Maritime são acusadas de conspiração para cometer fraude e de falsas declarações relacionadas ao acidente do cargueiro Dali na ponte Francis Scott Key.

Um cidadão indiano, Radhakrishnan Karthik Nair, de 47 anos, que trabalhava para as duas empresas como superintendente técnico do navio, também é mencionado na acusação, segundo um comunicado.

Em 26 de março de 2024, a embarcação com bandeira de Singapura sofreu uma série de falhas elétricas e se chocou contra a ponte rodoviária Francis Scott Key.

A estrutura desabou como um castelo de cartas e bloqueou o movimentado canal de navegação da ponte de Baltimore, no estado de Maryland.

Seis operários da construção que trabalhavam na ponte morreram. Todos eram imigrantes latino-americanos.

A agência federal independente de segurança nos transportes dos Estados Unidos (NTSB) determinou que a causa provável do desastre foi a perda de energia elétrica devido a uma conexão de cabo frouxa em um quadro de distribuição de alta tensão.

"O desabamento da ponte Francis Scott Key foi uma tragédia evitável, de consequências enormes", declarou em um comunicado o procurador-geral interino, Todd Blanche.

O agente especial do FBI Jimmy Paul afirmou que a acusação "revela um padrão de enganos e violações atrozes que levaram à operação insegura do Dali, a qual colocou o público em grave perigo e resultou na colisão do navio com a ponte".

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou em outubro de 2024 que havia chegado a um acordo de 100 milhões de dólares (489 milhões de reais) com a Synergy Marine e outra empresa para reembolsar os custos decorridos do desastre.

As autoridades de Maryland indicaram que reconstruir a ponte custará mais de 5,2 bilhões de dólares (25,4 bilhões de reais) e que a conclusão da obra está prevista para 2030.

Veja também