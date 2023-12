EUA 'profundamente preocupado' com falta de notícias do opositor russo Navalny

A- A+

A Casa Branca expressou preocupação, nesta segunda-feira (11), depois que familiares do líder da oposição russa Alexei Navalny, preso na Rússia, disseram não receber notícias dele ou de seu paradeiro há quase uma semana.

"Estamos profundamente preocupados com estes relatos de que ele está ausente há supostamente uma semana e nem os seus representantes nem a sua família sabem onde ele está", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.

"Ele deveria ser libertado imediatamente. Em primeiro lugar, ele nunca deveria ter sido preso", disse Kirby aos repórteres que viajavam com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a bordo do Air Force One, em uma viagem à Filadélfia.

Kirby acrescentou: "Vamos trabalhar com a nossa embaixada em Moscou para ver quanto mais podemos averiguar".

Pessoas próximas a Navalny disseram, nesta segunda-feira, que não conseguem localizá-lo há seis dias e que ele provavelmente foi transferido da prisão onde cumpria uma pena de 19 anos por acusações de "extremismo".

Em agosto, um tribunal ordenou a sua transferência para uma colônia penitenciária de "regime especial" mais severo. "Ainda não sabemos onde Alexei está", escreveu sua porta-voz, Kira Yarmysh, nas redes sociais.

