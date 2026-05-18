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EUA prolonga por 30 dias a isenção de sanções ao petróleo russo em alto-mar
Mais recente "licença geral temporária de 30 dias" "proporcionará às nações mais vulneráveis a capacidade de acessar temporariamente o petróleo russo atualmente retido em alto-mar"
Departamento do Tesouro dos Estados Unidos prorrogou, nesta segunda-feira (18), por 30 dias a isenção de sanções para carregamentos de petróleo russo - Foto: Giuseppe Cacace/AFP
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos prorrogou, nesta segunda-feira (18), por 30 dias a isenção de sanções para carregamentos de petróleo russo que já estavam em alto-mar, à medida que os preços globais da energia continuam disparando devido à guerra no Irã.
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A mais recente "licença geral temporária de 30 dias" "proporcionará às nações mais vulneráveis a capacidade de acessar temporariamente o petróleo russo atualmente retido em alto-mar", afirmou o secretário do Tesouro, Scott Bessent, em uma publicação nas redes sociais.