EUA promete acabar com 'ameaça' do TPI contra americanos
Criado em 2002, o TPI processa indivíduos acusados de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio
Os Estados Unidos anunciaram, nesta segunda-feira (13), uma ampla campanha contra o Tribunal Penal Internacional (TPI), acusando-o de representar "uma ameaça intolerável à soberania americana" e ameaçando-o com sanções.
Criado em 2002, o TPI processa indivíduos acusados de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio.
"O TPI e seus aliados estão travando uma guerra contra o nosso país, não com balas ou mísseis, mas com estatutos, pactos e a força do que eles chamam de direito internacional", declarou o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em uma mensagem de vídeo na rede X.
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"O perigo representado por este tribunal internacional só aumentou. Hoje, ele ameaça todos os aspectos do nosso sistema político e jurídico", continuou.
Os Estados Unidos não são signatários do Estatuto de Roma, o tratado internacional que estabeleceu o TPI. Israel e a Rússia também não são signatários.
Rubio enfatizou que "se ficarmos de braços cruzados, todos ficaremos à mercê de juízes estrangeiros localizados a milhares de quilômetros de distância, expostos ao risco constante de sermos processados e até mesmo presos pelo suposto crime de termos defendido nosso próprio país".
O Departamento de Estado afirmou em um comunicado que a campanha "irá desativar sistematicamente a capacidade do TPI de operar, visar militares ou autoridades americanas ou, de qualquer outra forma, ameaçar a soberania americana".
Entre as medidas que estão sendo consideradas contra o tribunal estão telefonemas para outros países, instando-os a se retirarem do órgão, além de proibições de viagem e sanções contra funcionários do TPI.
As relações entre o governo Trump e o TPI, sediado em Haia, são hostis, e vários juízes do tribunal, incluindo o procurador-geral, já estão sujeitos a sanções americanas.
Essas sanções proíbem a entrada de juízes nos Estados Unidos e bloqueiam quaisquer transações imobiliárias ou financeiras sob a jurisdição da maior economia do mundo.
As sanções são, em grande parte, uma resposta às investigações do TPI contra Israel, um aliado dos Estados Unidos.
O tribunal emitiu mandados de prisão em 2024 contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e em 2023 contra o presidente russo, Vladimir Putin.