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Tribunal Penal Internacional

EUA prometem acabar com 'ameaça' do TPI contra americanos

Declaração foi feita pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em uma mensagem de vídeo na rede X

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O Tribunal Penal Internacional (TPI)O Tribunal Penal Internacional (TPI) - Foto: Nicolas Tucat/AFP

Os Estados Unidos anunciaram, nesta segunda-feira (13), uma ampla campanha contra o Tribunal Penal Internacional (TPI), acusando-o de representar “uma ameaça intolerável soberania à americana” e ameaçando-o com sanções.

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“O TPI e seus aliados estão travando uma guerra contra o nosso país, não com balas ou mísseis, mas com estatutos, pactos e a força do que eles chamam de direito internacional”, declarou o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em uma mensagem de vídeo na rede X.

 

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