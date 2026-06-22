EUA prometem que eventual desbloqueio de ativos iranianos não financiará o terrorismo
"Se em algum momento os ativos iranianos foram descongelados, eles serão usados para enriquecer os agricultores americanos e para alimentar o povo iraniano", disse o vice-presidente americano, JD Vance, a jornalistas em Burgenstock
Os Estados Unidos garantirão que um eventual desbloqueio dos fundos iranianos, como parte de um acordo para pôr fim à guerra no Oriente Médio, não permitirá o financiamento do terrorismo, afirmou nesta segunda-feira (22) o vice-presidente americano JD Vance.
"Se algum dia descongelarmos os ativos iranianos, podemos garantir que (...) o dinheiro iraniano ajudará o povo do Irã e não financiará o terrorismo", disse Vance a jornalistas em Burgenstock.
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Ele acrescentou que, nas negociações realizadas neste complexo hoteleiro suíço, ficou garantido que "se em algum momento os ativos iranianos foram descongelados, eles serão usados para enriquecer os agricultores americanos e para alimentar o povo iraniano".