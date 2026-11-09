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Internacional EUA propõe diálogo direto entre Rússia e Europa como parte de acordo sobre Ucrânia As negociações em Abu Dhabi reunirão Estados Unidos, Rússia e Ucrânia

Autoridades dos Estados Unidos insistiram nesta segunda-feira (9) que qualquer acordo de paz entre Ucrânia e Rússia deve incluir um quadro de segurança mais amplo para a Europa, em meio à preocupação dos europeus com as negociações previstas em Abu Dhabi para pôr fim ao conflito.

Vários países europeus expressaram ceticismo diante do que o presidente americano, Donald Trump, classificou como um acordo "grande e belo" para toda a Europa, por temerem que conceda à Rússia uma antiga aspiração: enfraquecer ou desmantelar a Otan.

Enquanto a Europa reivindica participação nas negociações sobre a Ucrânia, Jared Kushner, enviado americano e genro de Trump, afirmou que Europa e Rússia devem dialogar diretamente sobre "disposições de segurança mais amplas".

"Em última instância, alcançar uma solução abrangente e duradoura também exigirá um diálogo direto entre a Rússia e nossos parceiros europeus sobre disposições de segurança mais amplas que os afetam", escreveu Kushner no X.

Kushner reconheceu que as partes terão de tomar "decisões difíceis" para alcançar um acordo que ponha fim à guerra, iniciada em fevereiro de 2022, quando a Rússia lançou uma invasão em larga escala contra a Ucrânia.

As negociações em Abu Dhabi reunirão Estados Unidos, Rússia e Ucrânia.

No entanto, os Estados Unidos também realizarão reuniões em Abu Dhabi com países europeus-chave, assim como com a União Europeia e a Otan, com o objetivo de dissipar as preocupações da Europa de ficar à margem do processo.

Até agora, Moscou descartou manter conversas diretas com os países europeus.

Antes do início das negociações em Abu Dhabi, uma autoridade americana afirmou que Washington vê com "otimismo cauteloso" as possibilidades de alcançar um acordo e destacou que tanto Moscou quanto Kiev demonstraram "certo grau de flexibilidade em conversas privadas".

A autoridade, que falou sob condição de anonimato, ressaltou, no entanto, a importância de alcançar um acordo de segurança mais amplo para a Europa e afirmou que nem Rússia nem Ucrânia abordarão as questões territoriais centrais da guerra sem esse quadro prévio.

"É a primeira vez que sinto que estamos vendo uma disposição real por parte da Rússia para pôr fim a isso", declarou em uma conversa com jornalistas.

"Mas nenhuma das duas partes resolverá (...) as questões territoriais até saber qual será a arquitetura de segurança depois da guerra", acrescentou.

A autoridade afirmou ainda que os Estados Unidos também haviam solicitado à Rússia autorização para oferecer à Ucrânia garantias de segurança semelhantes às da Otan, embora não tenha dado detalhes sobre como seria um eventual acordo de segurança para a Europa no pós-guerra.

Segundo essa autoridade, os Estados Unidos mantêm conversas diárias com Rússia e Ucrânia desde que o governo Trump intensificou seus esforços de mediação nos últimos meses, após um período em que a guerra com o Irã ocupou um lugar prioritário.

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