EUA propõem medida provisória nas negociações com o Irã permitindo enriquecimento de urânio

A- A+

O governo de Donald Trump está propondo um acordo que permitiria ao Irã continuar enriquecendo urânio em níveis baixos enquanto os Estados Unidos e outros países elaboram um plano mais detalhado com a intenção de bloquear o caminho iraniano para uma arma nuclear, mas dar ao país acesso a combustível para novas usinas nucleares.

A proposta equivale a uma ponte entre a situação atual, na qual o Irã está produzindo rapidamente urânio próximo ao nível de uma bomba, e a meta dos EUA de que o Irã não enriqueça urânio algum em seu território.

Segundo a proposta, os Estados Unidos facilitariam a construção de reatores nucleares para o Irã e negociariam a construção de instalações de enriquecimento administradas por um consórcio de países da região. Assim que o Irã começasse a receber quaisquer benefícios dessas promessas, teria que interromper todo o enriquecimento no país.

O esboço do possível acordo, descrito sob condição de anonimato por autoridades iranianas e europeias, foi entregue ao Irã no fim de semana. Autoridades em Teerã indicaram na segunda-feira que uma resposta seria divulgada em alguns dias.

É a primeira indicação concreta desde que o presidente Trump assumiu o cargo de que os Estados Unidos e o Irã podem encontrar um caminho para um acordo que evite uma potencial guerra regional sobre as ambições de Teerã de construir uma arma nuclear.

Mas os detalhes permanecem vagos, os dois lados permanecem distantes em muitos elementos de um acordo e as políticas internas para ambos são complexas. Em seu primeiro mandato, Trump cancelou um acordo negociado pelo presidente Barack Obama que também buscava impedir o Irã de produzir uma bomba nuclear.

Pelo menos nos primeiros anos do acordo proposto, quando novas instalações de enriquecimento para produzir combustível para usinas de energia estiverem sendo construídas em cooperação com os estados árabes, o Irã teria permissão para continuar enriquecendo urânio em níveis baixos, apesar da publicação de Trump nas redes sociais na segunda-feira dizendo que os Estados Unidos "não permitiriam nenhum enriquecimento de urânio". (É possível que ele estivesse se referindo ao que seria permitido na fase final do possível acordo, e não durante um acordo provisório.)

A ideia de um consórcio regional basicamente envolveria o Irã em um abraço de urso com países que poderiam incluir os Estados Unidos, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e outros, permitindo a produção de combustível nuclear de baixa qualidade para usinas de energia, ao mesmo tempo em que busca garantir que o Irã não esteja enriquecendo combustível por conta própria para uma bomba.

Mas uma questão fundamental ainda não resolvida é se a liderança iraniana concordará com um acordo final em que nenhum combustível nuclear seja produzido em solo iraniano.

— Não precisamos da permissão de ninguém para enriquecer urânio — disse o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, na terça-feira.

Após reunião com europeus: Irã reafirma interesse em negociar programa nuclear com os EUA, mas rejeita ameaças

Israel também se mostrou profundamente cético em relação a qualquer acordo que concedesse ao Irã capacidade nuclear. Israel sugeriu repetidamente que agora é o momento de um ataque militar às instalações nucleares iranianas, citando os sistemas de defesa aérea degradados de Teerã e a fragilidade de seus aliados regionais Hamas e Hezbollah.

O Irã, no entanto, ainda possui um formidável arsenal de armas convencionais, incluindo mísseis balísticos, capazes de ameaçar Israel, vizinhos do Golfo e bases americanas na região.

Autoridades iranianas alertaram que, no caso de um ataque militar às suas instalações nucleares, elas responderiam com força, sairiam do acordo de não proliferação e encerrariam o acesso de inspetores internacionais aos locais.

O texto da nova proposta, elaborado por Steve Witkoff, enviado especial de Trump para o Oriente Médio, é vago em muitas das questões mais importantes, sugerindo que há negociações consideráveis pela frente, disseram autoridades iranianas e europeias.

Por exemplo, não está claro se o acordo atende ao padrão que Trump disse na semana passada que exigiria, um acordo em que "podemos tomar o que quisermos, podemos explodir o que quisermos". Altos funcionários iranianos envolvidos nas negociações chamaram a declaração bombástica de "uma fantasia".

Araqchi disse na segunda-feira, durante reuniões no Egito com autoridades, que o Irã "em breve enviaria aos Estados Unidos uma resposta apropriada. Sem respeitar nosso direito de enriquecer urânio, não haverá acordo". Ele acrescentou que estava confiante em um avanço diplomático para evitar novas crises.

Alguns detalhes da proposta foram relatados anteriormente pela Axios.

Questionada sobre o esboço de Witkoff, Karoline Leavitt, secretária de imprensa da Casa Branca, disse na segunda-feira que "o presidente Trump deixou claro que o Irã jamais poderá obter uma bomba nuclear". Em declaração ao The New York Times, ela acrescentou:

"Witkoff enviou uma proposta detalhada e aceitável ao regime iraniano, e é do interesse deles aceitá-la. Por respeito ao acordo em andamento, o governo não comentará os detalhes da proposta à mídia."

Qualquer avanço representaria uma vitória diplomática para Trump, cujos esforços para negociar um cessar-fogo na guerra entre Rússia e Ucrânia fracassaram. Sua diplomacia com o Irã também foi inesperada: após se retirar do acordo nuclear da era Obama, ele ordenou o assassinato, no início de 2020, de um dos generais iranianos de mais alta patente.

O Irã, por sua vez, foi acusado por autoridades americanas de contratar assassinos para matar Trump durante sua campanha presidencial de 2024. O Irã negou as acusações.

A proposta do governo Trump, de acordo com duas autoridades iranianas, não deixa claro exatamente o que seria necessário para desmantelar o programa nuclear do país.

O Irã investiu bilhões de dólares na construção de suas duas principais instalações nucleares, Natanz e Fordow, e no desenvolvimento de seu programa nuclear avançado, que considera uma fonte de orgulho nacional. Fechar as instalações seria humilhante e difícil de justificar, segundo uma autoridade iraniana familiarizada com as deliberações internas.

Essas instalações também empregam centenas de cientistas, alguns dos mais talentosos do país, e o governo teme que muitos dos principais cientistas possam deixar o Irã se estiverem desempregados e aguardando a formação do novo consórcio, disse uma autoridade iraniana. Ao longo dos anos, Israel visou e assassinou vários cientistas nucleares de destaque, incluindo Mohsen Fakhrizadeh.

A proposta não especificou quais das centenas de sanções contra o Irã seriam removidas em qualquer acordo final. O Irã informou aos Estados Unidos que todas as sanções precisariam ser removidas para a assinatura de um acordo — não apenas aquelas relacionadas ao seu programa nuclear.

Autoridades iranianas disseram que não tomariam nenhuma medida para restringir seu programa sem o alívio paralelo das sanções, particularmente diluindo ou exportando o enorme estoque de urânio enriquecido que, segundo o órgão de vigilância atômica das Nações Unidas, permite que eles construam 10 bombas se decidirem usá-las como armas.

Os Estados Unidos sancionaram as vendas de petróleo e transações bancárias do Irã ao longo dos anos, sufocando a economia do país por promover seu programa nuclear, apoiar o terrorismo, ajudar a Rússia na guerra da Ucrânia, planejar assassinatos de autoridades ocidentais e perpetuar abusos de direitos humanos.

Autoridades iranianas disseram não confiar em Trump devido à sua saída unilateral do acordo nuclear da era Obama e aos comentários conflitantes de autoridades americanas durante as negociações nas últimas semanas. As autoridades disseram que uma das questões em debate em Teerã era quais garantias Washington daria de que Trump ou seus sucessores não forçariam o Irã a sair do consórcio no futuro.

Embora o resultado da negociação ainda não esteja claro, a estratégia de Witkoff está começando a emergir.

O consórcio que ele propôs forneceria combustível nuclear para o Irã e quaisquer vizinhos interessados em desenvolver energia nuclear civil ou programas de pesquisa. Os diversos atores se observariam mutuamente — e seriam monitorados pela Agência Internacional de Energia Atômica, o grupo da ONU que monitora o combustível nuclear em todo o mundo e que supostamente emite alarmes caso acredite que o combustível esteja sendo desviado para um programa de armas.

Mas a proposta não esclarece exatamente onde a instalação de enriquecimento ficaria, embora os Estados Unidos tenham afirmado que ela não pode ser no Irã. Autoridades iranianas continuam insistindo que ela deve ser em seu território, pois não abririam mão do direito de enriquecer combustível nuclear previsto no Tratado de Não Proliferação Nuclear.

O Irã é signatário do tratado, embora até agora não tenha ratificado um adendo, chamado Protocolo Adicional, que daria aos inspetores direitos muito maiores para revistar qualquer parte do país onde suspeitassem de atividade nuclear.

Embora não tenha sido mencionado na proposta dos EUA, autoridades omanenses e sauditas discutiram a ideia de construir uma instalação de enriquecimento em uma ilha no Golfo Pérsico. Isso potencialmente daria a ambos os lados um ponto de discussão: os iranianos poderiam dizer que ainda estão enriquecendo urânio, e os americanos poderiam declarar que o enriquecimento não está ocorrendo em solo iraniano.

Duas autoridades iranianas disseram que o país estava aberto a aceitar a ideia do consórcio porque o governo não queria que as negociações fracassassem. Mas as autoridades iranianas disseram que os negociadores planejavam negociar na próxima rodada de negociações para que a ilha fosse sua: eles podem propor Kish ou Qeshm no Golfo Pérsico, embora outras possibilidades tenham sido discutidas.

O Irã reivindica esses territórios e provavelmente argumentaria que isso lhe permitiria manter o enriquecimento em seu território. Mas também tornaria a instalação muito mais visível para o mundo do que as atuais instalações de enriquecimento do Irã, que são subterrâneas e, em um caso, no interior de uma montanha para proteção contra ataques israelenses.

Outra incógnita é como Israel reagirá à proposta americana. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu pressionou Trump a se juntar a ele no ataque às instalações iranianas, o que Trump chamou recentemente de "inadequado" em um momento em que estava envolvido em negociações. Witkoff se encontrou com Ron Dermer, um dos conselheiros mais próximos de Netanyahu, durante uma sessão de negociação em Roma. Os dois países têm mantido contato regular sobre as negociações.

No Irã, assim como nos Estados Unidos, uma minoria de políticos linha-dura se opõe firmemente a qualquer concessão aos Estados Unidos. Eles classificaram abertamente os termos da proposta americana como uma derrota e sugeriram que o Irã abandonasse as negociações. Mas esses políticos não têm muita influência porque o líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, deu sinal verde para que as negociações continuem com o objetivo de chegar a um acordo.

Alguns analistas descreveram a ideia do consórcio como vantajosa para todos, afirmando que permitiria ao Irã salvar a situação e permitir que aliados regionais e inspetores americanos se envolvessem diretamente nas atividades nucleares iranianas. Isso também elimina a preocupação dos EUA com uma corrida regional para enriquecer urânio.

— Mas mesmo que as partes concordem com o conceito, ainda precisam discutir os detalhes — disse Ali Vaez, diretor do International Crisis Group para o Irã. — Eles também precisarão de uma solução provisória, pois provavelmente levará alguns anos para estabelecer um consórcio funcional.

Vaez acrescentou que, enquanto os dois lados permanecerem divididos em questões centrais — ou seja, se o Irã pode enriquecer urânio — um acordo final permanecerá ilusório e, na melhor das hipóteses, os dois lados poderão concordar com um documento estabelecendo estruturas amplas de um futuro acordo.

Veja também