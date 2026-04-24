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EUA prorroga isenção marítima para garantir o abastecimento de energia

A medida estende até meados de agosto a autorização para que navios de bandeira estrangeira possam transportar carga entre portos americanos

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O presidente dos EUA, Donald Trump, prorrogou por 90 dias uma isenção ao setor de navegaçãoO presidente dos EUA, Donald Trump, prorrogou por 90 dias uma isenção ao setor de navegação - Foto: AFP

O governo de Donald Trump informou, nesta sexta-feira (24), que prorrogou por 90 dias uma isenção ao setor de navegação para garantir o transporte de petróleo e fertilizantes nos Estados Unidos, em meio às interrupções de fornecimento provocadas pela guerra no Oriente Médio.

A medida estende até meados de agosto a autorização para que navios de bandeira estrangeira possam transportar carga entre portos americanos.

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Segundo a Lei Jones de 1920, a carga transportada por via marítima entre portos dos Estados Unidos deve ser conduzida em navios construídos no país, de propriedade americana e registrados sob bandeira americana.

Mas em março, após a guerra deflagrada em 28 de fevereiro pelos ataques israelenses-americanos contra o Irã, o governo Trump suspendeu a exigência por 60 dias. A autorização expiraria em 17 de maio.

"Essa prorrogação ajudará a garantir a manutenção de produtos energéticos vitais, materiais industriais e bens agrícolas essenciais", afirmou nesta sexta-feira Taylor Rogers, porta-voz da Casa Branca, em comunicado.

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