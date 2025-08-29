Sex, 29 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta29/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MUNDO

EUA prorrogam parte de isenções à China

O USTR determinou nova extensão adicional de 90 dias (até 29 de novembro)

Reportar Erro
EUA prorrogam parte de isenções à ChinaEUA prorrogam parte de isenções à China - Foto: Nelson Almeida/AFP

O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) publicou no Federal Register, o diário oficial americano, a decisão de estender novamente, de 31 de agosto para 29 de novembro, certas exclusões tarifárias concedidas a produtos chineses no âmbito da investigação da Seção 301, conjunto de medidas criadas para pressionar a China em disputas sobre transferência de tecnologia e direitos de propriedade intelectual.

Em junho, foram prorrogadas 178 exclusões até 31 de agosto de 2025 e, agora, o órgão determinou uma prorrogação adicional de 90 dias. De acordo com o texto, "o USTR determinou que uma nova extensão adicional de 90 dias (até 29 de novembro) é apropriada".

Leia também

• Estados Unidos acabam com isenções tarifárias para pacotes pequenos

• Alckmin defende Lei da Reciprocidade, mas aposta em diálogo com os EUA após tarifaço

• EUA aprova venda de mísseis para a Ucrânia por US$ 825 milhões

O documento especifica ainda que a alteração passa a valer a partir de segunda-feira.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter