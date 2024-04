A- A+

área protegida EUA protege região do Alasca para limitar exploração petrolífera O governo do país declarou área como protegida para limitar exploração de petróleo e gás

O governo do presidente americano, Joe Biden, anunciou, nesta sexta-feira (19), que declarou uma região do oeste do Alasca como área protegida para limitar a exploração de petróleo e gás nesse território.

"Minha administração toma medidas para preservar mais de 13 milhões de acres (mais de 5,26 milhões de hectares) no Ártico ocidental", afirmou Biden em um comunicado.

E "seguirá tomando medidas ambiciosas para enfrentar a urgência da crise climática, proteger as terras e águas dos Estados Unidos e cumprir com nossa responsabilidade para com a próxima geração de americanos", acrescentou.

Essa região faz parte do que é conhecida como Reserva Nacional do Petróleo, no noroeste do Alasca. A medida permite proibir os contratos de exploração em milhões de hectares.

Essa região abriga ursos polares e pardos, renas e centenas de milhares de aves migratórias, segundo o Departamento do Interior, responsável pelas terras federais dos Estados Unidos.

As populações locais caçam ou pescam para sua subsistência.

No ano passado, o governo aprovou um grande projeto petrolífero no Alasca, Willow, da gigante americana ConocoPhillips, despertando a ira dos ambientalistas.

Desde que o presidente democrata chegou ao poder, o governo "manteve seu compromisso de restabelecer um equilíbrio adequado entre proteção e desenvolvimento", declarou em um comunicado a ministra do Interior, Deb Halland, nesta sexta-feira.

A medida, que chega dias antes do Dia da Terra e em plano ano eleitoral, pode ajudar o presidente Biden a promover sua política climática, sobretudo entre os jovens.

As organizações ambientalistas elogiaram a medida.

Em um comunicado, Mattea Mrkusic, da organização Evergreen, a qualificou como "necessário passo adiante" porque o Ártico aquece quatro vezes mais rápido que o resto do planeta.

"Aplaudimos essa fase e pedimos medidas ainda mais ousadas para manter a indústria dos combustíveis fósseis fora do Ártico, pelo bem do clima e das gerações futuras", declarou Jeremy Lieb, advogado da organização Earthjustice.

A administração Biden também anunciou nesta sexta que quer bloquear a construção de uma rodovia no Alasca.

Veja também

São Paulo Cratera avança sobre município no interior de SP