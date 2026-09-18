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Defesa

EUA quase aborda navio chinês no Oriente Médio por relatório incorreto feito com IA

A operação foi cancelada depois que se descobriu que um assistente conversacional de inteligência artificial usado por um analista havia identificado erroneamente o material transportado pelo navio

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Imagens divulgadas pelo CENTCOM mostram navios de guerra da Marinha dos EUA no Oriente Médio Imagens divulgadas pelo CENTCOM mostram navios de guerra da Marinha dos EUA no Oriente Médio  - Foto: X / @CENTCOM

O Exército dos Estados Unidos esteve prestes a abordar um navio chinês no Oriente Médio no início deste ano com base em um relatório de inteligência equivocado elaborado com a ajuda de inteligência artificial (IA), informou a CNN nesta sexta-feira (18).

Os serviços americanos de inteligência haviam indicado que o navio transportava componentes relacionados a armas nucleares, o que levou as forças americanas a preparar sua interceptação, segundo a emissora, que citou quatro fontes anônimas a par do incidente.

A operação foi cancelada depois que se descobriu que um assistente conversacional de inteligência artificial usado por um analista havia identificado erroneamente o material transportado pelo navio.

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Uma das fontes citadas pela CNN afirmou que o relatório era "completamente falso", mas "esteve a ponto de desencadear uma guerra". A emissora não informou o que o navio transportava, nem qual era seu destino.

Questionado pela AFP sobre o incidente, o Exército americano não respondeu de imediato.

A informação divulgada pela CNN ocorre em um momento em que, há uma semana, multiplicam-se os alertas sobre os riscos relacionados à IA.

O presidente americano, Donald Trump, e vários republicanos reiteraram, no entanto, que não pretendem regulamentar o setor, oficialmente por temerem que a China assuma a liderança.

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