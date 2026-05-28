EUA quer proibir o direito de pouso de companhias aéreas iranianas
As duas companhias aéreas iranianas oficiais do Irã, Iran Air e Mahan air, já estão sujeitas a sanções
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse nesta quinta-feira (28) que os Estados Unidos vão suspender o acesso das companhias aéreas iranianas a locais de pouso e reabastecimento, sem esclarecer como pretende aplicar esta medida em nível mundial.
Bessent afirmou que Washington "fechará o acesso das companhias aéreas iranianas a pontos de aterrissagem, reabastecimento de combustível e venda de passagens", sem oferecer mais detalhes.
"Apenas um desfecho satisfatório nas negociações colocará fim à espiral descendente" para o Irã, advertiu.
Leia também
• 'Axios': EUA e Irã chegam a acordo preliminar sobre guerra, mas precisam de aprovação de Trump
• EUA atacam o Irã, que responde com represália a uma de suas bases militares
• Dólar sobe em linha com exterior por cautela com EUA-Irã
As duas companhias aéreas iranianas oficiais do Irã, Iran Air e Mahan air, já estão sujeitas a sanções.
O Departamento do Tesouro anunciou, na quarta-feira (27), sanções contra a Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico do Irã, a nova agência de Teerã que pretende cobrar tarifas pela passagem pelo Estreito de Ormuz.
Teerã fechou de fato esta rota marítima, crucial para o transporte de energia, após os ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irã em 28 de fevereiro.
Desde então, os custos de energia dispararam em todo o mundo.
As forças americanas e iranianas mantêm um cessar-fogo desde 8 de abril, que já foi violado várias vezes, enquanto um acordo de paz é negociado.