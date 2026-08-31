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Conflito

EUA querem ampliar o isolamento do Irã em reunião de ministros das Finanças do G20

Guerra no Oriente Médio, iniciada pelos Estados Unidos há seis meses e que provocou uma crise energética e a disparda de preços em todo o mundo, também estará na pauta

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Seguranças param um carro em frente ao Omni Grove Park Inn antes da reunião dos Ministros das Finanças e Governadores dos Bancos Centrais do G20 em Asheville, Carolina do Norte, em 29 de agosto de 2026Seguranças param um carro em frente ao Omni Grove Park Inn antes da reunião dos Ministros das Finanças e Governadores dos Bancos Centrais do G20 em Asheville, Carolina do Norte, em 29 de agosto de 2026 - Foto: Allison Joyce/AFP

Os ministros das Finanças dos países do G20 participam de uma reunião até terça-feira (1º) nos Estados Unidos, onde o presidente Donald Trump busca convencê-los a aderir à sua guerra econômica contra o Irã, após meses de interrogatórios comerciais provocados por sua intervenção tarifária.

Os Estados Unidos realizam em Asheville, na Carolina do Norte, a primeira de uma série de reuniões do grupo em seu território. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, conduziu as discussões ao lado do presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh.

Washington, que ocupa neste ano a presidência do grupo das maiores economias mundiais, espera concentrar-se em conversas em alternativas para estimular o crescimento e a desregulamentação, além de reduzir os "desequilíbrios" comerciais.

A guerra no Oriente Médio, iniciada pelos Estados Unidos há seis meses e que provocou uma crise energética e a disparda de preços em todo o mundo, também estará na pauta.

Bessent foi encarregado por Trump de liderar, por meio de avaliações, uma intervenção econômica contra Teerã, que não foi derrotada militarmente pelos Estados Unidos.

O secretário do Tesouro anunciou recentemente os países que continuarão negociando com o Irã, ameaçando excluí-los do sistema financeiro ocidental. Segundo seu gabinete, Bessent vai reiterar a mensagem em reuniões bilaterais com seus homólogos em Asheville.

"Discussões delicadas"
Outro foco de tensão é a ofensiva tarifária de Trump. Embora a Suprema Corte tenha derrubado a maioria de suas tarifas, o governo americano continua buscando impor novas taxas sobre produtos importados e retomou as hostilidades comerciais com o Canadá.

"Agora que estamos em uma guerra comercial com o Canadá, não há unidade no G7. E sem unidade no G7, é difícil chegar ao G20 e ter discussões delicadas", disse à AFP Josh Lipsky, pesquisador do centro de estudos Atlantic Council.

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“Acredito que a maioria dos países ouvirá [os Estados Unidos] respeitosamente, mas permanecerá cautelosa diante dos desafios macroeconômicos tanto em seus próprios países quanto nos Estados Unidos”, acrescentou, referindo-se à persistência da inflação e à recente alta dos juros da dívida pública.

O G20 foi criado após a crise financeira asiática de 1997-1998 para fortalecer a economia global e a estabilidade financeira. O grupo reúne 19 países, além da União Europeia e da União Africana.

Jornalistas excluídos
A África do Sul foi restaurar as reuniões deste ano pelo governo americano, que acusa regularmente Pretória, sem apresentar provas, de perseguir agricultores brancos.

O Brasil, que mantém relações tensas com Trump devido aos atritos do presidente americano com Luiz Inácio Lula da Silva, não inveja seu ministro da Fazenda.

A Polónia, embora não seja membro permanente, foi convidada por Washington, enquanto a Rússia deve ser representada por um enviado do Ministério das Relações Exteriores.

Paralelamente, o presidente russo, Vladimir Putin, deverá visitar Bishkek, capital do Quirguistão, na segunda e terça-feira para o 25º aniversário da Organização de Cooperação de Xangai (OCX), ao lado de líderes como o presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e o presidente chinês, Xi Jinping.

Veículos como Bloomberg e The New York Times afirmaram não ter recebido credenciais para a reunião do G20. O Tesouro americano informou que cerca de 300 profissionais da imprensa foram credenciados e disseram esperar uma cobertura “factual”, e não “sensacionalista”.

O ciclo de reuniões do G20 terminará em meados de dezembro com uma cúpula de chefes de Estado na Flórida, no complexo de golfe de Trump em Miami.

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