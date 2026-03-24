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guerra EUA querem cessar-fogo de um mês para discutir acordo com Irã, diz mídia de Israel Ainda não se sabe se o Irã aceitará, mas segundo o veículo israelense são 15 pontos em discussão, como indicado anteriormente por Trump

A mídia israelense afirmou nesta terça-feira (24) que os enviados especiais dos EUA, Jared Kusher e Steve Witoff, estariam tentando viabilizar a declaração de um cessar-fogo de um mês para discutir um acordo para o fim do conflito no Oriente Médio, semelhante ao modelo adotado em Gaza e no Líbano. Dentre as medidas, o Canal 12, de Israel, informou que estariam inclusas severas restrições ao programa nuclear iraniano, além de outras condições ainda mais rigorosas.

Ainda não se sabe se o Irã aceitará, mas segundo o veículo israelense são 15 pontos em discussão, como indicado anteriormente por Trump. De acordo com o portal Axios, os Estados Unidos e um grupo de mediadores regionais estão discutindo a possibilidade de realizar essas negociações já na quinta-feira, embora ainda não tenham retorno da posição de Teerã.

Sobre o programa nuclear do país persa, o acordo divulgado pelo Canal 12 prevê o desmantelamento completo das capacidades nucleares existentes, a entrega do urânio enriquecido à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e a desativação e destruição das instalações de Natanz, Isfahan e Fordow.

Além disso, o Irã também abandonaria a estratégia de atuação via grupos aliados, como Hamas e Hezbollah, e encerraria o financiamento e o armamento de milícias na região. Já o Estreito de Ormuz seria aberto, sem qualquer bloqueio. A mídia israelense ainda informou que uma decisão sobre o programa de mísseis balísticos seria "adiada", sendo usados apenas para defesa.

Com isso, todas as sanções contra o Irã seriam suspensas, e um apoio ao desenvolvimento de um programa nuclear civil seria realizado em Busher, segundo o Canal 12. O acordo também iria prever o cancelamento automático da ameaça de reimposição de sanções por parte dos Estados Unidos.

Fontes informaram ao Canal 12 que a possibilidade de um rascunho de acordo rápido e vago entre EUA e Irã, enquanto negociam os termos, deixa autoridades israelenses em alerta, sob temor de que os iranianos possam sair em vantagem. Ainda assim, as fontes disseram duvidar que Teerã concordará com o acordo.

Após a notícia, o petróleo passou a registrar forte queda no pregão eletrônico, enquanto os índices futuros nas bolsas de Nova York também mudaram de direção e passaram a subir.

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