EUA querem restringir uso de dados de crianças por plataformas on-line

A Comissão Federal de Comércio propôs na quarta-feira mudanças para reforçar a principal regra que protege a privacidade das crianças on-line, em uma das tentativas mais significativas do governo dos EUA para fortalecer a privacidade do consumidor em mais de uma década.

As alterações destinam-se a fortalecer as regras subjacentes à Lei de Proteção à Privacidade On-line das Crianças de 1998, uma legislação que restringe o rastreamento on-line de jovens por serviços como aplicativos de redes sociais, plataformas de videojogos e redes de publicidade digital.

Os reguladores disseram que as medidas “transfeririam o fardo” da segurança on-line dos pais para aplicativos e outros serviços digitais, ao mesmo tempo que restringiriam a forma como as plataformas podem usar e monetizar os dados das crianças.

As alterações propostas exigiriam que certos serviços on-line desativassem a publicidade direcionada para crianças com menos de 13 anos. Proibiriam os serviços on-line de utilizar dados pessoais, como o número do celular de uma criança, para induzir os jovens a permanecerem nas plataformas por mais tempo. Isso significa que os serviços on-line não poderão mais usar dados pessoais para bombardear crianças com notificações push.

As atualizações propostas também reforçariam os requisitos de segurança para os serviços on-line que recolhem dados de crianças, bem como limitariam o período de tempo que as plataformas poderiam manter essas informações. E definiriam o recolhimento de dados dos jovens através de aplicações de aprendizagem e outros fornecedores de tecnologia educativa, permitindo que as escolas consentissem na coleta de dados pessoais das crianças apenas para fins educativos e não comerciais.

"As crianças devem poder brincar e aprender on-line sem serem monitoradas incessantemente por empresas que buscam acumular e monetizar seus dados pessoais", disse a presidente da FTC, Lina Khan, por meio de comunicado na quarta-feira.

Ela acrescentou: “Ao exigir que as empresas protejam melhor os dados das crianças, a nossa proposta impõe obrigações afirmativas aos prestadores de serviços e proíbe-os de terceirizar as suas responsabilidades para os pais”.

A COPPA é a lei federal central que protege as crianças on-line nos Estados Unidos, embora os membros do Congresso tenham tentado introduzir projetos de lei de segurança on-line mais abrangentes para crianças e adolescentes desde então.

De acordo com a lei COPPA, os serviços online destinados a crianças, ou àqueles que sabem que têm crianças na sua plataforma, devem obter a permissão dos pais antes de recolher, utilizar ou partilhar dados pessoais de um criança menor de 13 anos.

Para cumprir a lei, aplicativos populares como Instagram e TikTok têm termos de serviço que proíbem crianças menores de 13 anos de criar contas. Os apps de mídia social e de videogame geralmente pedem aos novos usuários que forneçam suas datas de nascimento.

Ainda assim, os reguladores apresentaram inúmeras queixas contra grandes empresas tecnológicas, acusando-as de não terem implementado sistemas eficazes de restrição de idade; mostrar anúncios direcionados a crianças com base no seu comportamento on-line sem permissão dos pais; permitir que estranhos entrem em contato com crianças online; ou manter os dados das crianças mesmo depois que os pais solicitaram que fossem excluídos.

Amazon, Microsoft, Google e sua plataforma YouTube, Epic Games, criadora do Fortnite, e TikTok, pagaram multas multimilionárias para resolver acusações de violação da lei.

A FTC propôs proteções mais fortes à privacidade das crianças em um contexto de crescente preocupação pública sobre os potenciais riscos para a saúde mental e a segurança física que os serviços on-line populares podem representar para os jovens online.

Pais, pediatras e grupos infantis alertam que os sistemas de recomendação de conteúdo nas redes sociais têm mostrado rotineiramente conteúdo impróprio que promove automutilação, distúrbios alimentares e cirurgia plástica para meninas. E alguns funcionários escolares temem que as plataformas de mídia social distraiam os alunos em sala de aula.

Os estados aprovaram este ano mais de uma dúzia de leis que restringem o acesso de menores a redes sociais ou sites de pornografia. Grupos comerciais da indústria processaram com sucesso para bloquear temporariamente várias dessas leis.

A FTC começou a rever a regra de privacidade das crianças em 2019, recebendo mais de 175 mil comentários de grupos comerciais da indústria tecnológica e publicitária, criadores de conteúdos de vídeo, grupos de defesa do consumidor e membros do Congresso. A proposta resultante tem mais de 150 páginas.

As alterações propostas incluem a redução de uma exceção que permite aos serviços on-line recolher códigos de identificação persistentes para crianças para determinadas operações internas, como melhoria de produtos, personalização do consumidor ou prevenção de fraudes, sem o consentimento dos pais.

As alterações propostas proibiriam os operadores de utilizar tais códigos de rastreio para maximizar a quantidade de tempo que as crianças passam nas suas plataformas. Isso significa que os serviços on-line não poderão utilizar técnicas como o envio de notificações “para levar a criança a interagir com o site ou serviço, sem o consentimento verificável dos pais”, de acordo com a proposta.

Ainda não se sabe como os serviços on-line atenderiam às mudanças. O público tem 60 dias para comentar as propostas, após o qual a comissão votará.

As reações iniciais dos grupos comerciais da indústria foram não foram unânimes.

A Associação da Indústria de Software e Informação, cujos membros incluem Amazon, Apple, Google e Meta, disse estar “grata” pelos esforços da FTC para considerar contribuições externas e que a proposta da agência citou as recomendações do grupo.

“Estamos interessados em participar da próxima fase do esforço e esperamos que a FTC adote uma abordagem igualmente cuidadosa”, disse Paul Lekas, chefe de políticas públicas globais do grupo, por e-mail.

A NetChoice, cujos membros incluem TikTok, Snap, Amazon, Google e Meta, por outro lado, disse que as mudanças propostas pela agência foram longe demais ao estabelecer padrões que os pais podem não querer. O grupo processou vários estados para bloquear novas leis que limitariam o acesso a serviços online por menores.

“Com esta nova regra, a FTC está a ignorar os desejos dos pais”, disse Carl Szabo, conselheiro geral do grupo, em um comunicado. Isso “tornará ainda mais difícil para os sites fornecerem os serviços necessários às crianças, conforme aprovado pelos seus pais”.

