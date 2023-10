A- A+

MONITORAMENTO EUA rastreiam aumento de ameaças a judeus e muçulmanos após ataque do Hamas Funcionários do FBI disseram que estavam entrando em contato com líderes religiosos para discutir ameaças potenciais contra suas comunidades

O Federal Bureau of Investigation (FBI, a Polícia Federal americana) está monitorando o aumento do número de ameaças contra judeus e muçulmanos americanos após o ataque do Hamas em 7 de outubro, disseram funcionários do departamento no domingo. Christopher A. Wray, diretor do FBI, disse que o ataque poderia inspirar violência nos Estados Unidos.

A maior ameaça potencial de violência nos Estados Unidos provém de "atores isolados", que podem ser difíceis de detectar porque essas pessoas normalmente não são conhecidas antecipadamente pelos responsáveis pela aplicação da lei. Embora funcionários do FBI tenham afirmado não ter detectado evidências de que o Hamas estivesse tentando direcionar ataques nos Estados Unidos por parte de seus apoiadores, Wray disse que era possível.

“Não podemos, e não descartamos, a possibilidade de o Hamas ou outras organizações terroristas estrangeiras explorarem o conflito para apelar aos seus apoiantes para conduzirem ataques no nosso próprio solo”, disse Wray.

Funcionários do FBI disseram que estavam contactando líderes religiosos para discutir potenciais ameaças contra as suas comunidades e que pediram às autoridades locais que tomassem medidas adicionais para proteger as instalações religiosas judaicas e muçulmanas nos Estados Unidos. Houve um grande número de ameaças antissemitas nos últimos meses, mas o ataque de 7 de outubro desencadeou ainda mais, disseram altos funcionários do FBI.

As autoridades disseram que foram feitas ameaças contra as comunidades judaica e muçulmana e que alguns indivíduos fizeram ameaças contra ambas. Funcionários do FBI recusaram-se a fornecer números específicos sobre as ameaças, mas disseram que muitas das ameaças foram feitas online e que muitas delas se revelaram não credíveis.

