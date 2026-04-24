relações internacionais
EUA ratifica neutralidade sobre soberania das Ilhas Malvinas, após vazamento do Pentágono
Declaração foi feita nesta sexta-feira (24) pelo porta-voz do Departamento de Estado
Os Estados Unidos ratificaram nesta sexta-feira (24) sua neutralidade sobre a soberania das Ilhas Malvinas, que são disputadas por Argentina e Reino Unido, segundo declarou um porta-voz do Departamento de Estado.
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"Nossa posição sobre as ilhas continua sendo a neutralidade. Sabemos que há uma disputa entre Argentina e Reino Unido devido a reivindicações sobre sua soberania", declarou o porta-voz.
Os Estados Unidos reconhecem "a administração de fato" de parte do Reino Unido desse arquipélago no Atlântico Sul, mas sem tomar posição sobre as reivindicações de soberania, acrescentou.