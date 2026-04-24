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relações internacionais

EUA ratifica neutralidade sobre soberania das Ilhas Malvinas, após vazamento do Pentágono

Declaração foi feita nesta sexta-feira (24) pelo porta-voz do Departamento de Estado

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Ilhas Malvinas são disputadas por Argentina e Reino UnidoIlhas Malvinas são disputadas por Argentina e Reino Unido - Foto: Divulgação/Governo da Argentina

Os Estados Unidos ratificaram nesta sexta-feira (24) sua neutralidade sobre a soberania das Ilhas Malvinas, que são disputadas por Argentina e Reino Unido, segundo declarou um porta-voz do Departamento de Estado.

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"Nossa posição sobre as ilhas continua sendo a neutralidade. Sabemos que há uma disputa entre Argentina e Reino Unido devido a reivindicações sobre sua soberania", declarou o porta-voz.

Os Estados Unidos reconhecem "a administração de fato" de parte do Reino Unido desse arquipélago no Atlântico Sul, mas sem tomar posição sobre as reivindicações de soberania, acrescentou.

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